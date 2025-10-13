انفجار شادی در آبادان؛ نفتِ پورموسوی مدعی لیگ را سوزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور شامگاه دوشنبه در آبادان برگزار شد؛ جایی که صنعت نفت با نمایشی تهاجمی و روحیهای تازه، موفق شد تیم پرستاره هوادار تهران را با نتیجه قاطع سه بر یک از پیش رو بردارد.
نفتیها که فصل را با نتایجی ناامیدکننده آغاز کرده بودند، پس از ۶ هفته ناکامی، با تغییر در کادر فنی و حضور سیروس پورموسوی روی نیمکت، جان تازهای گرفتند. پورموسوی در دومین تجربه هدایت نفت، ترکیبی جوان و جسور را روانه میدان کرد؛ ترکیبی که در همان دقایق ابتدایی نشان داد برای برد به زمین آمده است.
در دقیقه ۲۴، رضا رضایی، آقای گل فصل گذشته لیگ یک، با سماجت و هوشیاری، توپ برگشتی از دروازهبان را به گل نخست نفت تبدیل کرد تا ورزشگاه غرق در شادی شود.
اما در دقیقه ۴۳، صحنهای جنجالی ورق را برگرداند. احمد محمدی، داوری که پس از محرومیت یکساله به میادین بازگشته بود، در تصمیمی بحثبرانگیز برخورد دروازهبان نفت با مهاجم هوادار را پنالتی اعلام کرد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید کادر فنی و بازیکنان نفت همراه شد. سلمان بحرانی این پنالتی را به گل تبدیل کرد تا نیمه نخست با تساوی به پایان برسد.
در نیمه دوم اما نفتیها دست از حمله برنداشتند. فشار مداوم شاگردان پورموسوی سرانجام در دقایق پایانی نتیجه داد. ابتدا محمدامین معیبدنژاد در دقیقه ۸۳ و سپس محسن سیفی در دقیقه ۸۶ دو گل پیاپی به ثمر رساندند تا آبادان غرق در شور و شعف شود.
با این پیروزی، نفت آبادان ۹ امتیازی شد و با صعود به رده نهم جدول، بارقههای امید را در دل هوادارانش زنده کرد. این تیم حالا با کسب چهار امتیاز از دو بازی اخیر، نشان داده که میتواند به جمع مدعیان بازگردد.
در سوی دیگر، هوادار که هفته گذشته نیز شکست خورده بود، دومین باخت متوالیاش را تجربه کرد و با ۱۱ امتیاز به رده چهارم سقوط کرد؛ اتفاقی که زنگ خطر را برای رضا ربیعی و شاگردانش به صدا درآورده است.
