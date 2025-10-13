  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

دادگاه‌های صلح خوزستان الگویی برای سایر استان‌ها است

اهواز - مدیرکل پیگیری امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه، عملکرد دادگاه‌های صلح استان خوزستان در کاهش موجودی پرونده‌ها و افزایش نرخ رسیدگی را الگویی برای سایر استان‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد عصر امروز دوشنبه در نشست ارزیابی عملکرد این محاکم که به صورت ویدئوکنفرانس برای حوزه‌های قضائی استان پخش شد، گفت: هدف از این بازدیدها، بهره‌گیری از تجربیات موفق استان‌هاست و یکی از محورهای اصلی، بررسی راهکارهای کاهش موجودی پرونده‌ها و ارتقای نرخ رسیدگی است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت دادگاه‌های صلح خوزستان افزود: یکی از عوامل کلیدی این موفقیت، انتصاب مدیران شایسته، بهره‌گیری از قضات متخصص و علاقه‌مند و انسجام مدیریتی در سطح دادگستری استان است.

موحد همچنین از خلاقیت‌های مدیریتی در حمایت از قضات دادگاه‌های صلح در برخی شهرستان‌ها یاد کرد و گفت: این ابتکارات، نقش مهمی در پایداری عملکرد مثبت این محاکم داشته است.

وی با تأکید بر نقش مکمل شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح، اظهار کرد: تلاش صلح‌یاران در حل دعاوی و به‌ویژه در پرونده‌های قصاص نفس، نشان از همت جمعی و ظرفیت بالای استان در ترویج فرهنگ صلح دارد.

موحد در پایان با اشاره به جایگاه حقوقی دادگاه‌های صلح تصریح کرد: این محاکم هیچ تفاوتی با سایر دادگاه‌های قضائی ندارند و نباید به دلیل نوپا بودن، صلاحیت آن‌ها زیر سوال برود.

