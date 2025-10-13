به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد عصر امروز دوشنبه در نشست ارزیابی عملکرد این محاکم که به صورت ویدئوکنفرانس برای حوزه‌های قضائی استان پخش شد، گفت: هدف از این بازدیدها، بهره‌گیری از تجربیات موفق استان‌هاست و یکی از محورهای اصلی، بررسی راهکارهای کاهش موجودی پرونده‌ها و ارتقای نرخ رسیدگی است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت دادگاه‌های صلح خوزستان افزود: یکی از عوامل کلیدی این موفقیت، انتصاب مدیران شایسته، بهره‌گیری از قضات متخصص و علاقه‌مند و انسجام مدیریتی در سطح دادگستری استان است.

موحد همچنین از خلاقیت‌های مدیریتی در حمایت از قضات دادگاه‌های صلح در برخی شهرستان‌ها یاد کرد و گفت: این ابتکارات، نقش مهمی در پایداری عملکرد مثبت این محاکم داشته است.

وی با تأکید بر نقش مکمل شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه‌های صلح، اظهار کرد: تلاش صلح‌یاران در حل دعاوی و به‌ویژه در پرونده‌های قصاص نفس، نشان از همت جمعی و ظرفیت بالای استان در ترویج فرهنگ صلح دارد.

موحد در پایان با اشاره به جایگاه حقوقی دادگاه‌های صلح تصریح کرد: این محاکم هیچ تفاوتی با سایر دادگاه‌های قضائی ندارند و نباید به دلیل نوپا بودن، صلاحیت آن‌ها زیر سوال برود.