۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

وزیر ورزش: برنامه جامع برای تحول ورزش نیروهای مسلح در دستور کار است

بابلسر - وزیر ورزش و جوانان گفت: برنامه جامع ۲۰ ساله‌ای برای تحول ورزش نیروهای مسلح در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی میزبانی مسابقات جهانی سیزم در رشته وزنه‌برداری که در شهرستان بابلسر برگزار شد، از تدوین برنامه جامع ۲۰ ساله برای تحول و توسعه ورزش نیروهای مسلح خبر داد.

وی با تاکید بر استفاده کامل از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، گفت: مردم به نیروهای مسلح اعتماد دارند و پس از جنگ ۱۲ روزه این اعتماد بیش از پیش تقویت شده است.

دنیامالی افزود: باید از این فرصت برای بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی استفاده کنیم تا نیروهای مسلح در عرصه ورزش کشور افتخارآفرین و مؤثر باشند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: این برنامه بلندمدت همراه با یک رویکرد عملیاتی ۵ ساله تدوین خواهد شد تا اهداف استراتژیک در ورزش نیروهای مسلح محقق شود.

در این جلسه درباره نحوه میزبانی استان مازندران و شهرستان بابلسر مورد بررسی قرار گرفت، همچنین فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی میزبانی مسابقات جهانی سیزم در این نشست بررسی شد.

