به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سند شرم الشیخ که توسط سران آمریکا، مصر، قطر و ترکیه در پایان نشست شرم الشیخ امضا شد بر حل مناقشات آینده از طریق مذاکره تاکید کرد.

سایر مفاد این سند به شرح ذیل است:

متحد در عزم خود برای از بین بردن افراط گرایی و رادیکالیسم در همه اشکال آن هستیم.

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند با عادی شدن خشونت رشد کند.

ما از پیشرفت حاصل شده در روند صلح جامع و پایدار در نوار غزه استقبال می‌کنیم.

ما از روابط دوستانه و سودمند بین اسرائیل و همسایگانش استقبال می‌کنیم.

ما به دنبال کرامت و فرصت‌های برابر برای همه هستیم.

خاورمیانه نمی‌تواند چرخه مداوم جنگ را تحمل کند.

منطقه نمی‌تواند اجرای ناقص یا گزینشی شروطی را که بر سر آن توافق شده تحمل کند.

پیش از این روزنامه وال استریت ژورنال از برخی از مفاد سند امضا شده در اجلاس شرم الشیخ درباره غزه که با حضور سران برخی از کشورها از جمله دونالد ترامپ برگزار شد، پرده برداشته بود.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال در این سند تاکید شده است که ما به دنبال توانمندسازی همه کشورها در منطقه برای دستیابی به آرمان‌هایشان برای صلح، امنیت و رفاه هستیم. ما به دنبال یک دیدگاه جامع برای صلح مبتنی بر احترام متقابل و سرنوشت مشترک هستیم.

در بخش دیگری از این سند قید شده است: ما متعهد به همکاری برای ایجاد اصولی هستیم که نسل‌های آینده را قادر می‌سازد تا در صلح با هم پیشرفت کنند.

نشست شرم الشیخ در مصر پیرامون توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه دوشنبه شب به میزبانی نخست وزیر مصر برگزار شد و سران برخی کشورها به بیان دیدگاه‌هایشان در این باره پرداختند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این نشست توافقنامه صلح بین اسرائیل و حماس را امضا کرد و این در حالی است که طرفین اصلی این توافق غایب بودند.