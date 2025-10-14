به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم میکائیلی، در نشست ب ر ر س ی «چالشهای زنجیره تأمین دارو پس از اسنپ بک»، افزود: اصلاح بودجه دارو از مسیر سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و از سال ۱۴۰۵ منابع دارو اختصاصی و به طور نشاندار هزینه خواهد شد.
وی گفت: با قیمتگذاری مشکل حل نمیشود؛ سود دارو باید در زنجیره تولید بماند نه در جیب سهامداران.
میکائیلی ادامه داد: برای داروهای خاص و اقلامی که توزیع بسیار محدودی دارند، باید اجازه دهیم تأمینکنندگان اصلی خودشان بتوانند حاشیه سود پخش را دریافت کنند.
وی افزود: سازمان غذا و دارو باید برای شرکتهایی که بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد از سود شناساییشده سالانه خود را بین سهامداران توزیع میکنند و آن را به تولید برنمیگردانند، تمهیدات ویژهای بیاندیشد؛ زیرا، این رفتارها به شدت آسیبزننده است.
نظر شما