به گزارش خبرنگارمهر، فرزاد قلندری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها مقامات و مشاغل همتراز و شهرداران که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، باید حتماً از ۲۱ تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا داده و در آن پست شاغل نباشند، در غیر این صورت امکان ثبت‌نام برای آنها وجود نخواهد داشت.

وی افزود: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و بر اساس قانون انتخابات شوراها و به ویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا دهند.

فرماندار اردبیل گفت: افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، لازم است حتماً به این زمان‌بندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشوند.

قلندری ادامه داد: ثبت‌نام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز و به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

قلندری تصریح کرد: شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای های اسلامی روستا هم اعلام می‌شود

وی بیان کرد: برگزاری انتخابات سالم، با شکوه و با مشارکت حداکثری مردم عزیز و بزرگوار اولویت اساسی در شهرستان اردبیل است.