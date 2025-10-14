۱۱ واحد نانوایی سنگک در بندرعباس پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمزه زرنگاری، معاون فرمانداری بندرعباس، در حاشیه این طرح اظهار کرد: برخورد با متخلفان صنفی با جدیت دنبال می‌شود و هیچ‌گونه مماشاتی در این زمینه پذیرفته نیست. سلامت اقتصادی و رضایت شهروندان اولویت اصلی ماست.

محمد شجاعی، رئیس اتحادیه نانوایان بندرعباس نیز با تأکید بر اهمیت رعایت اصول صنفی گفت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و پایبندی به قوانین نظام صنفی از مهم‌ترین تعهدات صنف نانوایان است. با واحدهای متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

این طرح نظارتی در ادامه برنامه‌های ساماندهی و ارتقا کیفیت خدمات نانوایی‌ها در بندرعباس اجرا شده و مسئولان وعده داده‌اند که نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.