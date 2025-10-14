  1. استانها
۱۱ واحد نانوایی سنگک در بندرعباس پلمب شد

بندرعباس- معاون فرمانداری بندرعباس از پلمب ۱۱ واحد پخت نان سنگک ذر شهر بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمزه زرنگاری، معاون فرمانداری بندرعباس، در حاشیه این طرح اظهار کرد: برخورد با متخلفان صنفی با جدیت دنبال می‌شود و هیچ‌گونه مماشاتی در این زمینه پذیرفته نیست. سلامت اقتصادی و رضایت شهروندان اولویت اصلی ماست.

محمد شجاعی، رئیس اتحادیه نانوایان بندرعباس نیز با تأکید بر اهمیت رعایت اصول صنفی گفت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و پایبندی به قوانین نظام صنفی از مهم‌ترین تعهدات صنف نانوایان است. با واحدهای متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

این طرح نظارتی در ادامه برنامه‌های ساماندهی و ارتقا کیفیت خدمات نانوایی‌ها در بندرعباس اجرا شده و مسئولان وعده داده‌اند که نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

