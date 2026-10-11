  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

آسانی از ترکیب اصلی استقلال دور شد؟

آسانی از ترکیب اصلی استقلال دور شد؟

وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال در صورت آمادگی هم از ابتدا در ترکیب این تیم برای بازی با الغرافه قرار نخواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر در دومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به مصاف الغرافه قطر می‌رود و وضعیت یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی آبی‌پوشان، برای حضور در این مسابقه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

آسانی که در دیدار استقلال مقابل تراکتور به دلیل مصدومیت نتوانست نیمه دوم مسابقه را ادامه دهد، در سفر به قطر آبی‌پوشان را همراهی کرده است. قرار است پیش از آغاز تمرین امروز استقلال در قطر، از این بازیکن تست پزشکی گرفته شود تا وضعیت او برای حضور در تمرینات گروهی مشخص شود. در صورتی که آسانی آمادگی لازم را داشته باشد، به تمرین گروهی اضافه خواهد شد و در غیر این صورت، روند درمانی خود را زیر نظر کادر پزشکی استقلال ادامه می‌دهد.

با این حال حتی در صورت تأیید آمادگی آسانی برای همراهی استقلال مقابل الغرافه، احتمال حضور او در ترکیب اصلی پایین است چراکه کادر فنی برای جلوگیری از تشدید مصدومیت این بازیکن قصد ندارد از ابتدا او را به میدان بفرستد. بر این اساس محمدحسین اسلامی گزینه اصلی جانشینی آسانی در ترکیب استقلال خواهد بود.

کد مطلب 6974261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها