آسانی از ترکیب اصلی استقلال دور شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر در دومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به مصاف الغرافه قطر می‌رود و وضعیت یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی آبی‌پوشان، برای حضور در این مسابقه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

آسانی که در دیدار استقلال مقابل تراکتور به دلیل مصدومیت نتوانست نیمه دوم مسابقه را ادامه دهد، در سفر به قطر آبی‌پوشان را همراهی کرده است. قرار است پیش از آغاز تمرین امروز استقلال در قطر، از این بازیکن تست پزشکی گرفته شود تا وضعیت او برای حضور در تمرینات گروهی مشخص شود. در صورتی که آسانی آمادگی لازم را داشته باشد، به تمرین گروهی اضافه خواهد شد و در غیر این صورت، روند درمانی خود را زیر نظر کادر پزشکی استقلال ادامه می‌دهد.

با این حال حتی در صورت تأیید آمادگی آسانی برای همراهی استقلال مقابل الغرافه، احتمال حضور او در ترکیب اصلی پایین است چراکه کادر فنی برای جلوگیری از تشدید مصدومیت این بازیکن قصد ندارد از ابتدا او را به میدان بفرستد. بر این اساس محمدحسین اسلامی گزینه اصلی جانشینی آسانی در ترکیب استقلال خواهد بود.