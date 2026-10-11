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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

عباسپور: شهرک چرم‌سازی بوئین‌زهرا باید ساماندهی و قانونمند شود

عباسپور: شهرک چرم‌سازی بوئین‌زهرا باید ساماندهی و قانونمند شود

قزوین- نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف شهرک چرم‌سازی، خواستار ساماندهی این مجموعه و فراهم‌کردن زمینه نظارت قانونی بر فعالیت واحدهای تولیدی آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عباسپور صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به وضعیت شهرک چرم‌سازی بوئین‌زهرا اظهار کرد: حدود ۵۰ واحد در این مجموعه فعالیت دارند که محصولات آن‌ها عمدتاً از مشتقات نفتی است و به گفته وی، بخش قابل توجهی از تولیداتشان صادر می‌شود و برای کشور ارزآوری دارد.

وی با اشاره به مطرح‌شدن اتهام قاچاق سوخت علیه برخی واحدهای این شهرک افزود: در یکی از پرونده‌ها، یک فعال این مجموعه با پیگیری قضایی مواجه شد و بنا بر توضیحات ارائه‌شده، مدتی طولانی فعالیت واحد تولیدی او متوقف ماند؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق پرونده‌ها و پرهیز از تعمیم اتهام به همه واحدهای تولیدی را نشان می‌دهد.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس ادامه داد: فعالان این مجموعه برای رفع ابهام‌ها و رعایت ضوابط قانونی، به‌صورت داوطلبانه برای ایجاد گمرک در محل اقدام کرده‌اند و هزینه ساخت، تأمین نیروی انسانی و تهیه تجهیزات آن را بر عهده گرفته‌اند تا تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق و عوارض قانونی در همان محل انجام شود.

عباسپور با تأکید بر ضرورت تفکیک تخلف احتمالی یک واحد از فعالیت سایر تولیدکنندگان گفت: حتی اگر درباره یک واحد ابهامی مطرح باشد، نباید فعالیت همه واحدهای مستقر در شهرک تحت تأثیر قرار گیرد. تصمیم‌گیری درباره آینده این مجموعه باید بر پایه بررسی‌های کارشناسی و با درنظرگرفتن آثار اقتصادی و تولیدی آن انجام شود.

وی ساماندهی و قانونمندشدن فعالیت‌های شهرک را راهکاری برای تقویت نظارت حاکمیتی دانست و افزود: با تعیین سازوکار قانونی فعالیت شهرک، امکان نظارت بر عملکرد واحدها و دریافت حقوق دولتی، مالیات و عوارض گمرکی فراهم می‌شود و فعالان اقتصادی نیز در چارچوب ضوابط مشخص فعالیت خواهند کرد.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس با اشاره به پیگیری موضوع در جلسات مختلف خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف وضعیت این مجموعه، هماهنگی‌هایی انجام شده و برگزاری جلسات تخصصی در دستور کار قرار گرفته است؛ با این حال، لازم است روند پیگیری‌ها به نتیجه عملی برسد و وضعیت شهرک در چارچوب قوانین مشخص شود.

کد مطلب 6974340

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