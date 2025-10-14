پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز سه شنبه ۲۲ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ سه شنبه بیست و دوم مهر ماه ۱۴۰۴، ساعات بعدازظهر امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

در ساعات صبح شرایط جوی و دریایی آرام خواهد بود.

از ظهر امروز وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز سبب مواج شدن این مناطق دریایی خواهد شد.

توصیه می‌شود تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی استان و جزایر کیش و لاوان صورت پذیرد و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد دریایی خودداری کنند همچنین از تردد دریایی به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اجتناب شود.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به خصوص محدوده بشاگرد و حاجی آباد همچنین برخی سواحل، رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

دریای عمان کمی مواج خواهد بود و خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیش بینی می‌شود.

بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

روز چهارشنبه نیز تداوم بادهای شمال غربی با شدتی کمتر، در نواحی مرکزی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی طی امروز و روز چهارشنبه افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.