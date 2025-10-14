هشدار قرمز برای دشت آزادگان و هویزه؛ هوا در ۷ شهر خوزستان ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه پایش کیفی هوای کشور صبح امروز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه، وضعیت آلودگی هوا در استان خوزستان را نگران‌کننده اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شاخص کیفی هوا در شهرهای دشت آزادگان (۱۵۵) و هویزه (۱۵۳) میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان‌دهنده وضعیت «قرمز» و ناسالم برای عموم مردم است.

همچنین شاخص آلودگی در شهرهای خرمشهر (۱۴۵)، شوشتر (۱۳۵)، اندیمشک (۱۳۹)، اهواز (۱۲۴) و بهبهان (۱۱۸) در محدوده «نارنجی» قرار دارد که برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی ناسالم تلقی می‌شود.

مرکز پایش کیفی هوا توصیه کرده است افراد آسیب‌پذیر از فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و شهروندان در این مناطق نکات ایمنی را رعایت کنند.

در مقابل، وضعیت هوای شهرهای آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان «قابل قبول» گزارش شده است.