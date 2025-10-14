  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

وقوع حادثه رانندگی در محور فولاد محله- کیاسر؛ ۲ نفر جان باختند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد خودروهای تیبا و نیسان در محور فولاد محله به کیاسر خبر داد و گفت: دو نفر در این حادثه جان باختند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صبح سه شنبه برخورد دو خودرو تیبا و نیسان کیلومتر ۱۳ محور فولاد محله- کیاسر به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امدادگران پایگاه فولاد محله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه فوت دو نفر را در دم رقم زد، افزود: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و پیکر آنها به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: توجه به جلو و سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب می‌توانست از بروز این سوانح پیشگیری کند.

