وقوع حادثه رانندگی در محور فولاد محله- کیاسر؛ ۲ نفر جان باختند

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صبح سه شنبه برخورد دو خودرو تیبا و نیسان کیلومتر ۱۳ محور فولاد محله- کیاسر به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امدادگران پایگاه فولاد محله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه فوت دو نفر را در دم رقم زد، افزود: عملیات رها سازی برای متوفیان انجام و پیکر آنها به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: توجه به جلو و سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب می‌توانست از بروز این سوانح پیشگیری کند.