لجستیک آزاد بین مسکو-باکو-تهران در دستور کار سه کشور

معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که ایران، آذربایجان و روسیه به طور جدی به دنبال ایجاد یک خط لجستیکی آزاد بین سه کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، اعلام کرد که مسکو، باکو و تهران به طور جدی به دنبال ایجاد یک بازار مشترک کالا با لجستیک آزاد از حوزه دریای بالتیک تا خلیج فارس هستند.

وی در نشست بین سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه که با هدف توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون از جمله حمل و نقل، انرژی و همکاری‌های گمرکی برگزار شد، تاکید کرد: ما دستور کارهای بسیار جذابی را برای ایجاد بازار مشترک کالاهای اساسی و ایجاد لجستیک بدون مانع و آزاد در کنار ایجاد قوانین و استانداردهای هماهنگ، در مذاکرات خود داریم.

این مقام روس گفت برای داشتن روابط رو به توسعه مستحکم و پویا بین روسیه و ایران، ایران و آذربایجان، و روسیه و آذربایجان ما به تلاش‌های مشترک برای ایجاد مسیرهای حمل و نقل در منطقه و ایجاد لجستیک آزاد از حوزه دریای بالتیک تا خلیج فارس نیاز داریم.

اورچوک ادامه داد: این رویکرد بهترین فضای رقابت را برای تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان در سه کشور ایجاد می‌کند. با این کار ما برای اقتصادهای خود فرصت توسعه، ایجاد مشاغل جدید، افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی مردم را می‌دهیم.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

