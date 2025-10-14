لجستیک آزاد بین مسکو-باکو-تهران در دستور کار سه کشور

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، اعلام کرد که مسکو، باکو و تهران به طور جدی به دنبال ایجاد یک بازار مشترک کالا با لجستیک آزاد از حوزه دریای بالتیک تا خلیج فارس هستند.

وی در نشست بین سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه که با هدف توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون از جمله حمل و نقل، انرژی و همکاری‌های گمرکی برگزار شد، تاکید کرد: ما دستور کارهای بسیار جذابی را برای ایجاد بازار مشترک کالاهای اساسی و ایجاد لجستیک بدون مانع و آزاد در کنار ایجاد قوانین و استانداردهای هماهنگ، در مذاکرات خود داریم.

این مقام روس گفت برای داشتن روابط رو به توسعه مستحکم و پویا بین روسیه و ایران، ایران و آذربایجان، و روسیه و آذربایجان ما به تلاش‌های مشترک برای ایجاد مسیرهای حمل و نقل در منطقه و ایجاد لجستیک آزاد از حوزه دریای بالتیک تا خلیج فارس نیاز داریم.

اورچوک ادامه داد: این رویکرد بهترین فضای رقابت را برای تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان در سه کشور ایجاد می‌کند. با این کار ما برای اقتصادهای خود فرصت توسعه، ایجاد مشاغل جدید، افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی مردم را می‌دهیم.