به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تحقق برنامههای توسعه زیرساختهای گردشگری، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق روستایی، مجوز بهرهبرداری برای دو خانه بومگردی در روستای گردشگری بیتخماط صادر شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: این مجوزها پس از طی مراحل قانونی، انجام بررسیهای دقیق کارشناسی با هدف افزایش ظرفیت اقامتی استان، ترویج گردشگری پایدار، حفظ معماری بومی، ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی منطقه و تقویت هویت اجتماعی صادر شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای ویژه روستای بیتخماط تصریح کرد: این روستا بهعنوان یکی از روستاهای گردشگری شهرستان شوش، دارای پتانسیلهای فرهنگی و طبیعی ارزشمندی است. راهاندازی این اقامتگاهها نقش مؤثری در معرفی فرهنگ، آداب، رسوم، غذاهای محلی، جاذبههای طبیعی و تاریخی این منطقه ایفا خواهد کرد. افزایش ماندگاری گردشگران نیز بسترهای توسعه گردشگری روستایی را بیش از پیش فراهم میسازد.
جوروند با تأکید بر سیاستهای حمایتی ادارهکل بیان کرد: نگاه توسعهمحور ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، همواره بر تسهیل فرآیندهای قانونی، حمایت از سرمایهگذاران استوار بوده است. بیشک این رویکرد، گامی مؤثر در مسیر شکوفایی ظرفیتهای گردشگری شهرستان شوش و تحقق عدالت در توزیع امکانات گردشگری در روستاهای هدف خواهد بود.
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