  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

مجوز ۲ اقامتگاه بوم‌گردی در شوش صادر شد

مجوز ۲ اقامتگاه بوم‌گردی در شوش صادر شد

شوش- مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان گفت: صدور مجوز بهره‌برداری برای دو اقامتگاه بوم‌گردی در روستای هدف گردشگری بیت‌خماط، گامی در مسیر توسعه گردشگری پایدار روستایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تحقق برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق روستایی، مجوز بهره‌برداری برای دو خانه بوم‌گردی در روستای گردشگری بیت‌خماط صادر شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: این مجوزها پس از طی مراحل قانونی، انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی با هدف افزایش ظرفیت اقامتی استان، ترویج گردشگری پایدار، حفظ معماری بومی، ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی منطقه و تقویت هویت اجتماعی صادر شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه روستای بیت‌خماط تصریح کرد: این روستا به‌عنوان یکی از روستاهای گردشگری شهرستان شوش، دارای پتانسیل‌های فرهنگی و طبیعی ارزشمندی است. راه‌اندازی این اقامتگاه‌ها نقش مؤثری در معرفی فرهنگ، آداب، رسوم، غذاهای محلی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این منطقه ایفا خواهد کرد. افزایش ماندگاری گردشگران نیز بسترهای توسعه گردشگری روستایی را بیش از پیش فراهم می‌سازد.

جوروند با تأکید بر سیاست‌های حمایتی اداره‌کل بیان کرد: نگاه توسعه‌محور اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، همواره بر تسهیل فرآیندهای قانونی، حمایت از سرمایه‌گذاران استوار بوده است. بی‌شک این رویکرد، گامی مؤثر در مسیر شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان شوش و تحقق عدالت در توزیع امکانات گردشگری در روستاهای هدف خواهد بود.

کد مطلب 6919193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه