چشمه خاور: یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا در ایلام جابجا شد

سید زاهدین چشمه‌خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد. ر نیمه نخست سال جاری، میزان جابجایی کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام به بیش از یک‌میلیون و چهارصد تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: این افزایش بیانگر روند مثبت فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل و همچنین بهبود زیرساخت‌های لجستیکی در استان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام عنوان کرد: در همین بازه زمانی، تعداد ۸۷ هزار تن بارنامه‌های صادره کامیون‌ها در استان ایلام بوده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی استان ایلام از هدف برنامه‌ای پیش‌بینی‌شده عبور کرده و عملکرد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بسیار فراتر از انتظار بوده است.

جابجایی بیش از یک میلیون و ۲۷۷ هزار مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل ایلام

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام گفت: در نیمه نخست سال جاری، یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۹۲ مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی این استان جابجا شده است.

سیدزاهدین چشمه‌خاور اظهار داشت: این میزان جابجایی مسافر از طریق ۷۸ هزار و ۷۰۰ سفر درون و برون‌استانی انجام شده است.

وی افزود: کنترل و نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی در پایانه‌های مسافربری به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا ضمن ارتقای ایمنی سفرها، خدمات مطلوب‌تری به مسافران ارائه شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به فعالیت ۸۰ شرکت حمل‌ونقل مسافری در سطح استان، بیان کرد: هم‌اکنون یک‌هزار و ۲۴۴ دستگاه ناوگان مسافری و یک‌هزار و ۳۲۹ راننده براساس کارت هوشمند در این بخش فعال هستند.

چشمه‌خاور خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه راهداری و حمل‌ونقل استان بر این است که با نظارت دقیق، بهبود ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات، رضایت‌مندی مسافران بیش از پیش افزایش یابد.