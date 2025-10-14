محمدباقر ملکپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: داروهایی که در داروخانههای کشور توزیع میگردد، به چند بخش تقسیم میشوند.
وی تصریح کرد: یکسری از این داروها در داخل کشور تولید میشوند که ۹۰ درصد داروهای مورد استفاده در کشور از این دست میباشند و در این خصوص مشکلی وجود ندارد و گاهی به دلیل کمبود مواد اولیه برخی از این داروها بهصورت مقطعی کمیاب میشوند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: دسته دیگر داروهای خارجی هستند که گاهی با توجه به مشکلات ارزی، اقتصادی و سایر مسائل توزیع آنها با مشکل مواجه میشود.
ملکپور بیان داشت: این داروها یا مشابه ایرانی ندارند و یا پزشکان راغب به استفاده از تولید داخلی نیستند اما این مشکل فقط مختص این استان نیست.
وی عنوان داشت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، یک درصد داروهای کشور به این استان تعلق میگیرد و ما به دنبال جذب این سهمیه هستیم.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: تلاش ما بر این است که بیشتر از سهمیه استان دارو بگیریم که مجبور به سهمیهبندی نشویم، در مورد داروهایی که تقاضا بالاتر است نیز سعی میشود بیشتر از سهمیه دریافت کنیم.
ملکپور بیان داشت: لیستی به نام داروهای OTC وجود دارد که داروخانه میتواند با نظر پزشک داروساز و بدون نسخه به بیماران ارائه دهند.
وی ادامه داد: برخی دیگر از داروها نیز هستند که بیمار از آن استفاده میکرده اما به دلیل عدم دسترسی به پزشک درخواست دریافت دارو بدون نسخه دارند، که دریافت این داروها نیز بدون نسخه امکانپذیر است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: دریافت داروهایی از قبیل داروی خواب و اعصاب بدون نسخه خط قرمز است و حتی اگر مسئول داروخانه بیمار را بشناسد هم از ارائه دارو خودداری میکند، چراکه موارد بسیاری از سو مصرف این داروها رخ داده و مشکلاتی از نظر حرفهای و حقوقی برای داروخانهها ایجاد شده است.
