واریز مابقی معوقات فروردین بازنشستگان تا پایان مهر

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: واریز معوقات فروردین بازنشستگان آغاز شده و مابقی نیز به تدریج تا پایان مهرماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقی‌مانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، از طریق بانک‌های عامل از دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز خواهد شد.

با این وجود برخی از بازنشستگان در تماس با خبرگزاری مهر از عدم واریز مطالبات خود خبر دادند که با پیگیری‌ها مشخص شد که واریز این معوقات از روز گذشته آغاز شده و بخشی از بازنشستگان معوقات خود را دریافت کرده‌اند. مابقی نیز به تدریج تا پایان مهرماه پرداخت خواهد شد.

