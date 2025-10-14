واریز مابقی معوقات فروردین بازنشستگان تا پایان مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقی‌مانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، از طریق بانک‌های عامل از دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز خواهد شد.

با این وجود برخی از بازنشستگان در تماس با خبرگزاری مهر از عدم واریز مطالبات خود خبر دادند که با پیگیری‌ها مشخص شد که واریز این معوقات از روز گذشته آغاز شده و بخشی از بازنشستگان معوقات خود را دریافت کرده‌اند. مابقی نیز به تدریج تا پایان مهرماه پرداخت خواهد شد.