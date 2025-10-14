برگزاری همایش ۳۵۰ روحانی برای مقابله با مواد مخدر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمودرضا روحانی فر ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بر اهمیت سیاستگذاری و نظارت یکپارچه در حوزه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و افزود: ۶ کمیته تخصصی شامل مقابله با عرضه، فرهنگی و پیشگیری، درمان، حقوقی و قضایی، شناسایی اموال و مشارکتهای اجتماعی، برنامههای اجرایی را پیگیری میکنند.
وی با بیان اینکه آخرین مطالعه شیوعشناسی اعتیاد در استان به سال ۱۳۹۴ بازمیگردد، اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، نرخ شیوع اعتیاد در استان معادل حدود ۱۹ هزار نفر برآورد شده است.
سرپرست و جمعی از کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، گفت: امروزه با مواد مخدری روبرو هستیم که بدون نیاز به فضای خاص، تجهیزات یا ایجاد بو، در کوتاهترین زمان قابل مصرف هستند.
وی از برگزاری همایش تخصصی برای روحانیون استان در هفتههای آینده خبر داد و گفت: این همایش با حضور ۳۵۰ نفر از روحانیون و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار میشود تا از ظرفیتهای ارزشمند حوزههای علمیه در پیشگیری از اعتیاد بهرهگیری شود.
روحانی فر با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اولویتدار بودن مبارزه با اعتیاد، اظهار داشت: تقویت باورهای دینی و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر، از محورهای اصلی برنامههای آینده این شورا خواهد بود.
و ی با بیان اینکه ۷۰ درصد زندانیان در کشور مرتبط با مواد مخدر هستند، گفت: ۸۷ درصد خانوادهها آگاهی لازم درباره مواد مخدر را ندارند.
