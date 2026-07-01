کشف پنج تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود روحانی فر پیش از ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی مواد مخدر با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مقابله، پیشگیری، درمان و بازپروری، از خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان‌های پیشرو کشور در مبارزه با این پدیده اجتماعی یاد کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به نامگذاری ۲۶ ژوئن (۵ تیرماه) به عنوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در جهان شناخته شده و تقدیم بیش از چهار هزار شهید و ۱۳ هزار جانباز، سند افتخار کشور در این عرصه است.

روحانی فر ادامه داد: سهم خراسان جنوبی از این ایثارگری‌ها، ۸۷ شهید و ۲۴ جانباز مبارزه با مواد مخدر است.

وی با تشریح وضعیت شیوع مصرف مواد مخدر گفت: آخرین مطالعه شیوع‌شناسی مواد مخدر مربوط به ۱۱ سال قبل است که در خراسان جنوبی نیز نرخ شیوع ۳.۴ درصدی را نشان می‌دهد که بر اساس آن حدود ۱۹ هزار نفر در استان مصرف‌کننده مواد مخدر بوده‌اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد حوزه مقابله افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ تن انواع مواد مخدر در استان کشف و حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر از قاچاقچیان و سوداگران مرگ دستگیر شدند.

روحانی فر بیان کرد: همچنین در سه ماهه نخست سال جاری نیز حدود پنج تن مواد مخدر کشف و صدها نفر از عوامل مرتبط با قاچاق دستگیر شده‌اند.

وی ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و انتخاب پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی به عنوان پلیس برتر کشور را از مهم‌ترین دستاوردهای این حوزه برشمرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: نهضت پیشگیری از اعتیاد در استان با تربیت ۵۰ مدرس و مربی تخصصی آغاز شده و این افراد آمادگی دارند در سراسر استان دوره‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد را برگزار کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر در استان تحت آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد قرار گرفته‌اند و تدوین اطلس مواد مخدر خراسان جنوبی نیز در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی رونمایی خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: ۴۰ سازمان مردم‌نهاد فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر در قالب چهار کمیته تخصصی فرهنگی، درمان، اشتغال و کاهش آسیب ساماندهی شده‌اند تا به صورت تخصصی مأموریت‌های خود را دنبال کنند.

وی همچنین از راه‌اندازی مجمع خیرین یاری زندگی در استان خبر داد و آن را گامی مؤثر در افزایش مشارکت‌های مردمی در حوزه پیشگیری و مقابله با اعتیاد عنوان کرد.

روحانی‌فر درباره ظرفیت‌های درمانی استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۵۵ مرکز فعال در حوزه درمان و بازپروری شامل ۱۴۰ مرکز درمان اختلالات سوءمصرف مواد، مراکز ترک اعتیاد، مراکز درمان اجتماع‌محور (TC)، مراکز کاهش آسیب (DIC) و یک مرکز سیار (موبایل سنتر) در خراسان جنوبی به ارائه خدمات به جامعه هدف مشغول هستند.

وی بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم در پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد و گفت: مبارزه با مواد مخدر تنها با اقدامات انتظامی محقق نمی‌شود و پیشگیری، فرهنگ‌سازی و مشارکت اجتماعی، مهم‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد در جامعه است.