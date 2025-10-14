به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «لباس عزایی برای خانم معلم» به نویسندگی «محمد فخراییمطلق» و طراحی و کارگردانی «فرشته قادری دهکردی» که محصول دفتر تئاتر مردمی بچههای مسجد حوزه هنری استان است، به عنوان اثر منتخب، راهی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بچههای مسجد کشور شد.
این اثر نمایشی، روایتگر مقاومت یک خانم معلم و دانشآموزانش در برابر جهل و بیسوادی در مناطق محروم گذشته است که با رویکردی بومی به مبارزه با ساختار خانهای ظالم دوران پهلوی میپردازد.
این نمایش پیشتر در بهمن ماه ۱۴۰۳ و همزمان با برگزاری سومین رویداد تئاتر مردمی بچههای مسجد استان در مساجد مختلف به روی صحنه رفته بود.
احسان قائدی، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، ضمن تبریک به گروه، این موفقیت را گامی مهم در مسیر تقویت تئاتر پایگاهمحور و شناسایی ظرفیتهای نمایشی جوان استان دانست.
وی تأکید کرد: هنر متعهد و مردمی که از بطن مساجد رشد میکند، توانایی به تصویر کشیدن صحیح دغدغههای اجتماعی و تاریخی ما را دارد. نمایش «لباس عزایی برای خانم معلم» با اتکاء به نگاه بومی، توانست داستانی از پایداری فرهنگی را به شکلی تأثیرگذار ارائه دهد و شایسته راهیابی به مرحله ملی بود.
رئیس حوزه هنری اظهار داشت: تولید این اثر در مسجد امام علی (ع) شهرکرد نشان داد که مسجد میتواند کانون تولیدات فاخر هنری باشد. و باید هر چه بیشتر برای تولیدات هنری در مساجد استان تلاش کنیم.
معصومه امینی، معصومه کیانی، حدیث زمانی فر و آیلین کیانی در این اثر نمایشی ایفای نقش میکنند
و از دیگر عوامل این نمایش میتوان به عبدالرحمن تیموری (سرپرست گروه)، مبینا کریمی نیا (طراح لباس) و آیلین کیانی (انتخاب و اجرای موسیقی) اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بچههای کشور به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور، ۳ تا ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار خواهد شد و این نمایش نماینده استان در این رویداد ملی خواهد بود. "
نظر شما