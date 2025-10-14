حجت الاسلام کریم:بانوان در ثواب جهاد همسران خود سهیم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کریم ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده مرحوم حجت‌الاسلام میرزایی، گفت: هدف از این دیدارها عرض سلام و خداقوت و تکریم خانواده‌های یادگاران عرصه جهاد و شهادت است.

وی ادامه داد: از اینکه همکاران و علمایی داریم که سال‌ها مجاهدت و تلاش خالصانه کرده و در سنگربانی نظام اسلامی فعالیت داشته‌اند به خودمان می‌بالیم‌.

این مسئول خاطرنشان کرد: همکاران زیادی داریم که سال‌ها برای صیانت از انقلاب اسلامی صمیمانه مجاهدت کردند و جزو عالمان عامل بوده و در بین جامعه هدف خود اثرگذار بوده‌اند.

وی ادامه داد: برکت عمر حجت‌الاسلام میرزایی در این بود که لحظه لحظه عمر خود را در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، همچنین از خدمت به خلق‌الله نیز از هیچ تلاشی فروگذار نبودند.

جانشین نمایندگی ولی‌فقیه سازمان بسیج مستضعفین، خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام میرزایی مثل بسیاری از پاسداران دیگر در سنگر جهاد و تلاش بودند، به طور قطع خداوند متعال اجر و مزد به ایشان خواهند داد.

وی به نقش کلیدی همسران شهدا و جانبازان و افرادی که در نظام اسلامی خدمتگذار بودند، اشاره کرد و گفت: همسران آنها در ثواب رزمندگان سهیم هستند.