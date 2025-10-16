رویداد«نوآوین» با موضوع «تاریخ ما و ایران ما» در ارومیه برگزار شد

حجت الاسلام رحیم خلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این رویداد به همت تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، افزود: در این رویداد مدیرکل تبلیغات اسلامی بر اهمیت شناخت تاریخ و هویت ملی، تاکید کرد و در ادامه کلاس آموزشی با موضوع با شیوههای تولید محتوا و روایتگری مؤثر برگزار شد.
وی با بیان اینکه عملیات تولیدات نوجوانی با موضوع «تاریخ و ایران ما» از دیگر محورهای برگزاری این رویداد بود، افزود: نوجوانان با نگاهی نو و خلاقانه، به سراغ روایتهای تاریخی رفتند و تلاش کردند با زبان خودشان، ایران را از زاویهای تازه معرفی کنند.
حجت الاسلام خلیل زاده گفت: در این رویداد شرکت کنندگان همچنین به سراغ شخصیتهای تاریخی رفتند، برخی وقایع مهم را بازآفرینی کردند، و گروهی دیگر با طراحی پوستر، پادکست و ویدئوهای کوتاه، تاریخ را زنده کردند.
مسئول قرارگاه نوجوانی استان آذربایجان غربی، اضافه کرد: این تولیدات نهتنها نشاندهنده استعدادهای بینظیر نوجوانان ماست، بلکه گامی مهم در جهت تقویت هویت ملی و آشنایی نسل جدید با ریشههای فرهنگی و تاریخی کشورمان محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: این رویداد، نقطه شروعی بود برای حرکتهای بزرگتر در مسیر تربیت نسل آگاه، خلاق و متعهد به ایران به شمار میرود.
