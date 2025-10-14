  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

مانور منطقه‌ای سونامی کشورهای شمال اقیانوس هند در جاسک برگزارخواهد شد

مانور منطقه‌ای سونامی کشورهای شمال اقیانوس هند در جاسک برگزارخواهد شد

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: مانور منطقه‌ای سونامی کشورهای شمال اقیانوس هند در جاسک برگزارخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و برنامه ریزی انجام شده مانور بزرگ سونامی روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه بصورت منطقه‌ای در شهرستان جاسک استان هرمزگان و چابهار سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای برگزاری هرچه بهتر برگزار شدن این تمرین چندین جلسه با محوریت فرماندار شهرستان جاسک و همکاری دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان افزود: این مانور به صورت همزمان با کشورهای شمال اقیانوس هند برگزار خواهد شد.

حسن‌زاده ضمن قدردانی از رئیس مرکز اقیانوس شناسی و علوم جوی استان هرمزگان نقش مجموعه استانی را مؤثر دانست.

کد خبر 6622182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      عجب

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها