به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته و برنامه ریزی انجام شده مانور بزرگ سونامی روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه بصورت منطقهای در شهرستان جاسک استان هرمزگان و چابهار سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: برای برگزاری هرچه بهتر برگزار شدن این تمرین چندین جلسه با محوریت فرماندار شهرستان جاسک و همکاری دستگاههای اجرایی برگزار شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان افزود: این مانور به صورت همزمان با کشورهای شمال اقیانوس هند برگزار خواهد شد.
حسنزاده ضمن قدردانی از رئیس مرکز اقیانوس شناسی و علوم جوی استان هرمزگان نقش مجموعه استانی را مؤثر دانست.
