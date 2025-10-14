به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و برنامه ریزی انجام شده مانور بزرگ سونامی روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه بصورت منطقه‌ای در شهرستان جاسک استان هرمزگان و چابهار سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای برگزاری هرچه بهتر برگزار شدن این تمرین چندین جلسه با محوریت فرماندار شهرستان جاسک و همکاری دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان افزود: این مانور به صورت همزمان با کشورهای شمال اقیانوس هند برگزار خواهد شد.

حسن‌زاده ضمن قدردانی از رئیس مرکز اقیانوس شناسی و علوم جوی استان هرمزگان نقش مجموعه استانی را مؤثر دانست.