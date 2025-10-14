رفع تصرف از ۹۰ هکتار اراضی ملی در شهرستان دشت آزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقیان پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: نهادهای ذی‌ربط باید در اجرای مسئولیتهای خود در این خصوص بهتر عمل کنند.

وی اظهار کرد: این حکم در خصوص پلاک ۲۶۶۹ بخش ۹، موسوم به سویبله صفریه صادر و به دستور مقام قضایی اجرا شد که با اجرای آن ۹۰ هکتار و ۳۸۳ هزار متر رفع تصرف شد.

دادستان شهرستان دشت آزادگان با هشدار به متجاوزان به اراضی ملی، بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و جرایم در این حوزه و تداوم اقدامات قانونی برای صیانت از حقوق عامه و حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد.