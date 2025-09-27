به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش با تأکید بر اهمیت توجه همهجانبه به حوزه سالمندی اظهار داشت: تحقق برنامههای این بخش نیازمند مشارکت فعال استانداری، دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد و خیرین است.
وی جذب خیرین و تقویت سازمانهای مردمنهاد فعال در این حوزه را از برنامههای مهم دانست و افزود: رسانه ملی نیز باید در فرهنگسازی و مهندسی افکار عمومی برای حمایت از سالمندان نقشآفرین باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به ضرورت اجرای قوانین حمایتی و ایجاد شهر دوستدار سالمند گفت: حضور و همکاری همه نهادهای استانی از جمله شورای شهر، شهرداری و جهاد کشاورزی برای تحقق این هدف ضروری است.
وی همچنین بر ضرورت انطباق مطبها، کلینیکها و مراکز درمانی با استانداردهای دوستدار سالمند تأکید کرد و افزود: صدور مجوزهای جدید باید بر اساس این شاخصها صورت گیرد.
سروش با بیان اینکه شاخصهایی همچون باروری، کیفیت زندگی و بیماریهای شایع بر روند سالمندی تأثیرگذار است، ادامه داد: توسعه متوازن در این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد.
وی توانمندسازی بازنشستگان و فراهمکردن شرایطی برای داشتن سالمندی سالم، فعال و موفق را از دیگر اولویتها برشمرد و گفت: توسعه مراکز خدمات در منزل و کلینیکهای اصلاح سبک زندگی نیز مورد توجه قرار دارد.
به گفته سروش، در حال حاضر تنها یک کلینیک ویژه سالمندان در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه فعال است که خدمات مرتبط با اصلاح سبک زندگی و درمان بیماریهای شایع مانند فشار خون، دیابت و آلزایمر را ارائه میدهد.
