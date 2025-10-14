غفوری: گفتمان عدالت، آینده تحولات جهانی را رقم خواهد زد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر غفوری استادیار ادبیات و زبان فارسی دانشگاه یاسوج، در نشست تخصصی بررسی تحولات نظام جهانی گفت: افول آمریکا بحث تازه‌ای نیست و سال‌هاست که اندیشمندان و صاحب‌نظران در نقاط مختلف جهان درباره آن سخن گفته و آثار متعددی منتشر کرده‌اند.

وی افزود: در قرآن کریم و سنت‌های الهی تأکید شده است که هر قدرتی که مسیر باطل را پیش گیرد و بر ظلم و فساد اصرار ورزد، سرانجام دچار افول و نابودی می‌شود. این اصل نه‌تنها درباره آمریکا، بلکه درباره همه قدرت‌هایی صادق است که از مسیر حق فاصله می‌گیرند.

غفوری گفت: تشکیل ایالات متحده بر پایه‌ی ظلم و جنایت نسبت به بومیان آمریکا و استثمار ملت‌های دیگر شکل گرفته است. کشوری که بنیانش بر خون و بردگی بنا شده، از نگاه سنت‌های الهی، مشروعیت پایدار نخواهد داشت.

وی با اشاره به جنایت‌های تاریخی آمریکا علیه بومیان و سیاه‌پوستان افزود: همین سابقه‌ی سیاه برای سقوط اخلاقی و معنوی یک تمدن کافی است. هرگاه ظلم و گناه در جامعه‌ای نهادینه شود، طبق قوانین الهی، زمینه‌ی فروپاشی آن فراهم می‌شود.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: افول قدرت‌های باطل یک‌طرفه نیست؛ ملت‌ها نیز باید در برابر سلطه‌طلبی و زورگویی بایستند. هرگاه ملت‌ها در مسیر مقاومت و اصلاح درونی گام بردارند، سنت نصرت الهی شامل حال آن‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب گفت: حضرت امام (ره) از آغاز نهضت اسلامی با صراحت آمریکا را مصداق استکبار جهانی معرفی کردند و هشدار دادند که سرنوشت چنین قدرت‌هایی جز زوال نخواهد بود. امروز نیز رهبر انقلاب با همان منطق قرآنی و تاریخی، افول آمریکا و غرب را قطعی و حتمی می‌دانند.

غفوری تصریح کرد: امام خمینی (ره) در سه محور اساسی با نظام سلطه مقابله کردند؛ آمریکا، اسرائیل و رژیم شاهنشاهی. همین رویکرد، مسیر بیداری اسلامی و مقاومت جهانی را هموار کرد.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌های سیاستمداران غربی افزود: چهره‌هایی مانند هنری کسینجر اعتراف کرده‌اند که انقلاب اسلامی ایران همه برنامه‌ریزی‌های ما را بر هم زد و سرعت تحولات در ایران به‌گونه‌ای بود که حتی قدرت تصمیم‌گیری را از غرب گرفت.

او در پایان گفت: به گفته برخی تحلیلگران بین‌المللی، جهان وارد پیچ تاریخی تازه‌ای شده که تابلوهای مسیر آن را امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای نصب کرده‌اند؛ این بدان معناست که گفتمان مقاومت و عدالت، آینده تحولات جهانی را رقم خواهد زد.