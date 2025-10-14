حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام شرکت ملی نفت ایران در کمک‌رسانی به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد، از وجود شمار زیادی از دانش‌آموزان نیازمند «گمنام و آبرومند» در جامعه خبر داد که به‌رغم مشکلات معیشتی، تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند.

امام جمعه شهر دیّر با تشکر از این اقدام شرکت ملی نفت، در «هفته جشن عاطفه‌ها» که این شرکت ملی نفت ایران اقلام نوشت‌افزاری برای دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان تأمین کرده بود با بیان دغدغه‌ای مهم پرداخت و اظهار کرد: همه دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، ما در طول سال با افرادی در جامعه مواجه می‌شویم که وضعیت زندگی آنان مطلوب نیست، اما به دلایلی همچون داشتن درآمد ناچیز، هزینه‌های سنگین درمان، اشتغال غیرثابت، بیکاری یا وام‌های متعدد، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های رسمی را ندارند.

امام جمعه دیّر با اشاره به گروه‌های مختلف نیازمند در جامعه افزود: برخی از این افراد به‌رغم داشتن درآمد، به دلیل هزینه‌های بیماری یکی از اعضای خانواده، قادر به پس‌انداز نیستند، برخی دیگر کار ثابتی ندارند و گاه بیکار هستند و حتی افرادی هستند که ماه‌ها است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، اما به دلیل حفظ آبرو، درخواست کمک نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر لزوم توجه به این «نیازمندان گمنام» خاطرنشان کرد: این افراد به دلیل عزت‌نفس و عفت نفس، حاضر به مراجعه به نهادهای حمایتی نیستند و نیازهای آنان از جمله در زمینه تهیه لوازم التحریر، کیف، کفش و لباس برای دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی، نادیده می‌ماند.

امام جمعه دیّر در پایان از شرکت ملی نفت منطقه ویژه اقتصادی جنوب درخواست کرد تا با افتتاح حسابی ویژه، به حمایت از این قشر محروم و آبرومند جامعه بپردازد و گفت: مسئولان قول مساعد دادند و ما نیز پیگیر تحقق این امر هستیم تا شاهد جامعه‌ای عاری از فقر باشیم.