خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: خانههای قرآنی بهعنوان مراکز فرهنگی و دینی، از دیرباز در تلاش برای پرورش نسل جدیدی از حافظان و علاقمندان به قرآن کریم بودهاند.
در استان کردستان، و بهویژه در شهرستان سنندج، این مراکز با هدف گسترش فعالیتهای قرآنی و دینی در مناطق شهری و روستایی شکل گرفتهاند، هدف اصلی خانههای قرآنی، شناسایی استعدادهای جدید در زمینه قرآن و تقویت آموزشهای قرآنی است که در سالهای اخیر با استقبال چشمگیر مردم و افزایش فراگیران مواجه شده است.
در سالهای اخیر، این فعالیتها شاهد تحولی بزرگ بودهاند که رشد ۴۰ درصدی خانههای قرآنی در شهرستان سنندج، بهترین نشانه این تحولات است به گونهای که تعداد خانههای قرآنی از ۶۰ مورد در یک سال و نیم اخیر به ۱۰۵ مورد افزایش یافت، این رشد نشاندهنده افزایش علاقه خانوادهها به فعالیتهای قرآنی و ترویج فرهنگ اسلامی در میان جوانان است.
رشد چشمگیر خانههای قرآنی در سنندج
کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی سنندج در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۴۰ خانه قرآنی جدید در این شهرستان به ثبت رسیده است.
به گفته ئالا شهسواری این میزان افزایش در ثبت خانههای قرآنی در یکسال و نیم اخیر، نشاندهنده علاقهمندی گسترده مردم به آموزههای قرآن و کلام وحی است.
شهسواری تأکید کرد: این آمار تنها در سطح شهرستان سنندج بوده و در سایر مناطق استان نیز شاهد فعالیتهای مشابهی هستیم، این تحولات، بهویژه در مناطق روستایی، گام بزرگی در راستای ترویج آموزههای قرآنی بهشمار میآید و افراد بیشتری را به فعالیتهای دینی و آموزشی در حوزه قرآن کریم جذب کرده است.
پرورش استعدادهای قرآنی؛ هدفی بلند مدت
کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی سنندج اذعان کرد: خانههای قرآنی تنها مراکزی برای آموزش قرآن نیستند، بلکه یکی از اهداف اصلی آنها شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی در سنین مختلف است.
وی خاطر نشان کرد: این مراکز، در حقیقت بهعنوان سنگری برای نگهداری و تربیت نسل جدیدی از حافظان قرآن و متعلمین معارف اسلامی عمل میکنند.
شهسواری در این خصوص گفت: خانههای قرآنی از ابتدا با هدف ترویج قرآن و شناسایی استعدادهای جدید قرآنی راهاندازی شدهاند و در طول این سالها، شاهد آن بودهایم که افراد زیادی از هر سن و سالی، از کودکان تا بزرگسالان، در این مراکز فالیت کرده و به یادگیری قرآن پرداختهاند.
وی افزود: در سالهای اخیر، روند شناسایی استعدادها و برگزاری دورههای تخصصی قرآنی در این خانهها، تأثیر زیادی در جذب افراد جوان به فعالیتهای قرآنی داشته است.
فرآیند ثبت و نظارت بر خانههای قرآنی
کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی سنندج گفت: برای تأسیس یک خانه قرآنی، فرآیند ثبت و بررسی آن باید از طریق اداره تبلیغات اسلامی انجام گیرد، این فرآیند ابتدا در سطح شهرستان، توسط اداره تبلیغات اسلامی سنندج انجام میشود و سپس برای تأیید نهایی به مرکز دارالقرآن کریم ارسال میشود.
شهسواری اضافه کرد: پروانه فعالیت این خانهها معمولاً برای یک سال صادر میشود و تمدید آن، منوط به استمرار فعالیتهای آموزشی و برگزاری کلاسهای قرآن در آن مراکز استبه این ترتیب، اداره تبلیغات اسلامی نقش مهمی در نظارت و ارزیابی کیفیت عملکرد خانههای قرآنی دارد تا فعالیتهای آنها مطابق با اصول و استانداردهای تعیین شده ادامه یابد.
نقش خانههای قرآنی در تقویت فرهنگ معنوی سنندج
وی ادامه داد: یکی از آثار مهم افزایش تعداد خانههای قرآنی در سنندج، تقویت فرهنگ قرآنی و معنوی در این شهر است و سنندج که بهعنوان «شهر مسجد و منارهها» شناخته میشود، اکنون با حضور بیش از ۱۰۵ خانه قرآنی فعال، به یک مرکز مهم در استان کردستان برای ترویج فرهنگ قرآنی تبدیل شده است.
شهسواری معتقد است: افزایش تعداد این خانهها باعث شده تا قرآن کریم بیشتر در زندگی روزمره مردم این شهر حضور یابد و بهویژه در میان کودکان و نوجوانان، فضای معنوی و قرآنی به شدت گسترش پیدا کند و این مراکز بهعنوان پل ارتباطی بین خانوادهها و آموزههای دینی عمل میکنند و به رشد و پرورش نسلی قرآنی و مذهبی کمک میکنند.
رشد ۴۰ درصدی خانههای قرآنی در سنندج، نمونهای از توجه فزاینده مردم به آموزههای دینی و قرآن کریم است، این افزایش نشاندهنده حضور فعال نهادهای فرهنگی و دینی در ارتقای سطح معنوی جامعه و گسترش فرهنگ قرآن در میان اقشار مختلف جامعه است.
خانههای قرآنی با هدف شناسایی استعدادهای جدید و پرورش حافظان قرآن در آیندهای نهچندان دور، میتوانند نقشی کلیدی در تقویت هویت دینی و قرآنی نسل جوان ایفا کنند و با توجه به این تحولات، میتوان امیدوار بود که سنندج، همواره بهعنوان یکی از پیشگامان در ترویج فرهنگ قرآنی و معنوی در سطح استان کردستان و کشور مطرح باشد.
