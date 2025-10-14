به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه آل راشد شهر دبی امارات به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید. امیرحسین حسین زاده و محمد محبی دو گل ایران را در نیمه اول به ثمر رساندند.

ترکیب تیم ملی ایران:

پیام نیازمند، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد امین حزباوی (۵۴- علی نعمتی)، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس (۶۴- محمد قربانی)، محمد محبی (کارت زرد) (۴۵- علیرضا جهانبخش)، امیرحسین حسین‌زاده (۶۴- علی علیپور)، مهدی هاشم نژاد (۶۴- اللهیار صیادمنش) و کسری طاهری (۳۹- محمدجواد حسین نژاد)

ترکیب تیم ملی تانزانیا:

یعقوب سلیمان، پاسکال مسیندو، اسرائل موندا (۴۵- لوساجو موایکندا)، باکاری موامنیه‌تو، ابراهیم عبدالله، یحیی زاید، نواتوس دیسماس، چارلز ام مومبا (۴۵- عبدالحمیسی سلیمان)، فیصل سالم (۴۵- موریس آبراهام)، پاول پتر (۶۴- آفن فرانسیس چیکولا) و تربین الاریخیا

بازی با حمله بازیکنان ایران شروع شد و در دقیقه ۲ محمد محبی در موقعیت خوبی برای گلزنی قرار گرفت اما نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده لازم را ببرد.

فرصت سوزی بازیکن تانزانیا

پس از این موقعیت بازیکنان تانزانیا سوار بر بازی شدند و در دقیقه ۸ در حالی که توپ در اختیار محمدامین حزباوی بود این بازیکن توپ را به صورت بلند تا میانه‌های زمین ارسال کرد که با دفع بازیکن تانزانیا همراه شد و روی جاگیری نامناسب شجاع خلیل زاده، چارلز ام مومبا در موقعیتی تک به تک با نیازمند قرار گرفت اما ضربه او دقت کافی را نداشت و توپ با برخورد به دروازه بان تیم ملی ایران راهی کرنر شد.

گلزنی مجدد حسین زاده برای تیم ملی ایران

کسری طاهری در دقیقه ۱۴ و در نزدیکی محوطه جریمه تانزانیا صاحب توپ بود و با پاسی زیبا محمد محبی را در محوطه جریمه این تیم صاحب توپ کرد که ابراهیم عبدالله روی این بازیکن مرتکب خطا شد و داور به سود ایران اعلام پنالتی کرد که امیرحسین حسین زاده پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای آرام و زمینی بر خلاف جهت دروازه بان تانزانیا موفق شد گل اول بازی را به نام خود به ثبت برساند. حسین زاده در دیدار با روسیه هم تنها گل ایران را وارد دروازه حریف کرده بود.

محبی اختلاف را به ۲ گل رساند

بازیکنان ایران پس از به ثمر رساندن گل اول حملات خود را به سمت دروازه تانزانیا افزایش دادند و در دقیقه ۲۵ و در حالی که توپ در اختیار کسری طاهری بود او بار دیگر محمد محبی را صاحب توپ کرد و این بازیکن با نفوذ به محوطه جریمه تانزانیا اقدام به شوت زنی کرد که توپ پس از برخورد به پای مدافع این تیم کمی تغییر جهت داد و وارد دروازه شد تا حساب کار ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه نویی شود.

* بازی در دقیقه ۲۷ به دلیل کولینگ بریک (توقف برای خنک شدن) از سمت داور متوقف شد و بازیکنان دو تیم حدود دو دقیقه استراحت کردند.

مصدومیت بازیکن جوان تیم ملی فوتبال ایران

روی پاس مهدی هاشم‌نژاد در دقیقه ۳۵، کسری طاهری با یک چرخش خوب قصد داشت با پای چپ به توپ ضربه بزند، اما با دخالت مدافع تانزانیا روبه‌رو شد و نقش بر زمین شد. این بازیکن احساس درد کرد و چند دقیقه بعد تعویض شد تا محمدجواد حسین‌نژاد جای او را در ترکیب ایران بگیرد.

شروع نیمه دوم با دو حمله متفاوتی از بازیکنان تانزانیا

بازیکنان تیم ملی تانزانیا برای جبران دو گل خورده نیمه دوم را بهتر از بازیکنان ایران آغاز کردند و در دقیقه ۴۷ شوت از راه دور یحیی زاید به شکل خطرناکی از بالای دروازه نیازمند به بیرون رفت. پس از این موقعیت باز هم بازیکنان تانزانیا به محوطه جریمه ایران نفوذ کردند و قصد شوت زنی داشتند که با دخالت دانیال اسماعیلی فر توپ به کرنر رفت.

دومین تعویض اجباری برای تیم ملی ایران

در دقیقه ۵۳ و در حالی که توپ در اختیار محمدامین حزباوی قرار داشت او توپ را به خلیل زاده پاس داد و پس از آن روی زمین افتاد که با حضور کادرپزشکی تیم ملی، مشخص شد که این بازیکن از ناحیه کشاله ران پای راست احساس درد می‌کند و قادر به ادامه بازی نیست و به جای تو محمدجواد حسین نژاد وارد ترکیب ایران شد.

محمدی گل جهانبخش را مردود کرد

بازیکنان ایران در اولین حمله جدی خود در نیمه دوم و در دقیقه ۶۴، علیرضا جهانبخش صاحب توپ شد و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ پس از برخورد به دست میلاد محمدی تغییر جهت داد و با اشتباه دروازه بان تانزانیا وارد دروازه این تیم شد که داور ابتدا گل را پذیرفت اما پس از مشورت با کمک خود به دلیل خطای هَند محمدی این گل مردود اعلام شد.

بازیکنان تانزانیا در دقیقه ۷۳ و برای بار چندم و این بار توسط الاریخیا از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کردند که توپ این بازیکن با فاصله کمی از بالای دروازه نیازمند به شکل خطرناکی راهی اوت شد.