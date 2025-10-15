  1. سیاست
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

قالیباف: در روزهای برگزاری صحن مجلس، نمایندگان حق مأموریت رفتن ندارند

رئیس مجلس تأکید کرد که در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس، هیچ کمیسیون یا فراکسیونی حق درخواست مأموریت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، روز جهانی عصای سفید و هفته نابینایان را تبریک گفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها حق مأموریت رفتن و این موارد را ندارند، پس درخواست نکنند چرا که ما در هیئت رئیسه موافقت نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس، هیچ کار و مأموریتی مهم‌تر از جلسه صحن مجلس نیست، لذا دستگاه‌های دولتی و نمایندگان عضو کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها برای سفر و مأموریت در روزهای برگزاری جلسات علنی پیگیر نباشند.

زهرا علیدادی

نظر شما

    • علی IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      آقای قالیباف ریاست محترم مجلس مردم از مجلس ناراضی هستند چرا به فکر تورم کشور نیستید این بود نتیجه وفاق

