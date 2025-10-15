قالیباف: در روزهای برگزاری صحن مجلس، نمایندگان حق مأموریت رفتن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، روز جهانی عصای سفید و هفته نابینایان را تبریک گفت.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها حق مأموریت رفتن و این موارد را ندارند، پس درخواست نکنند چرا که ما در هیئت رئیسه موافقت نخواهیم کرد.



وی ادامه داد: در روزهای برگزاری جلسات علنی مجلس، هیچ کار و مأموریتی مهم‌تر از جلسه صحن مجلس نیست، لذا دستگاه‌های دولتی و نمایندگان عضو کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها برای سفر و مأموریت در روزهای برگزاری جلسات علنی پیگیر نباشند.