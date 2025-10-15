  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

گرجی: خادمیاران مازندرانی به ۲۰۰ هزار زائر حسینی خدمات رسانی کردند

گرجی: خادمیاران مازندرانی به ۲۰۰ هزار زائر حسینی خدمات رسانی کردند

سیمرغ - مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران با اشاره به نقش تأثیرگذار خادمان رضوی در ایام اربعین، گفت: خدمت به ۲۰۰ هزار زائر حسینی با همدلی خادمان مازندرانی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی صبح چهارشنبه در آئین تکریم و تجلیل از خادمان اربعین حسینی در موکب امام رضا (ع) استان مازندران، با تجلیل از خدمات موکب یاران در اربعین گفت: موکب با عنوان «امام مهریانی‌ها امام رضا (ع)» به مدت ۱۵ روز در مسیر طریق‌الحسین (ع) در مرز مهران برپا شده بود، میزبان زائران اربعین حسینی از سراسر کشور بود.

عزیززاده‌گرجی ضمن تقدیر از تلاش‌های خالصانه خادمان رضوی، اظهار داشت: نزدیک به ۵۰ نفر از خادمیاران استان مازندران با عشق و اخلاص در موکب امام رضا (ع)، به بیش از ۲۰۰ هزار زائر حسینی خدمات غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام ارائه دادند.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی در مسیر اربعین، تجلی روحیه ایثار، محبت و فرهنگ رضوی است، افزود: موکب‌ها صرفاً محلی برای ارائه خدمات رفاهی نیستند، بلکه بستر مهمی برای ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و انتقال مفاهیم بلند فرهنگ رضوی به شمار می‌روند. در همین راستا، طرح‌هایی برای ارتقا و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی در حال تدوین و برنامه‌ریزی است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران همچنین بر ضرورت انسجام، هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق میان خادمان تأکید کرد و افزود: این همدلی و انسجام، رمز موفقیت موکب‌ها در مسیر کربلاست و باید آن را در سال‌های آینده نیز تقویت کرد.

کد خبر 6622935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها