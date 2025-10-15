گرجی: خادمیاران مازندرانی به ۲۰۰ هزار زائر حسینی خدمات رسانی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی صبح چهارشنبه در آئین تکریم و تجلیل از خادمان اربعین حسینی در موکب امام رضا (ع) استان مازندران، با تجلیل از خدمات موکب یاران در اربعین گفت: موکب با عنوان «امام مهریانیها امام رضا (ع)» به مدت ۱۵ روز در مسیر طریقالحسین (ع) در مرز مهران برپا شده بود، میزبان زائران اربعین حسینی از سراسر کشور بود.
عزیززادهگرجی ضمن تقدیر از تلاشهای خالصانه خادمان رضوی، اظهار داشت: نزدیک به ۵۰ نفر از خادمیاران استان مازندران با عشق و اخلاص در موکب امام رضا (ع)، به بیش از ۲۰۰ هزار زائر حسینی خدمات غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام ارائه دادند.
وی با بیان اینکه خدمترسانی در مسیر اربعین، تجلی روحیه ایثار، محبت و فرهنگ رضوی است، افزود: موکبها صرفاً محلی برای ارائه خدمات رفاهی نیستند، بلکه بستر مهمی برای ترویج معارف اهلبیت (ع) و انتقال مفاهیم بلند فرهنگ رضوی به شمار میروند. در همین راستا، طرحهایی برای ارتقا و گسترش فعالیتهای فرهنگی و خدماتی در حال تدوین و برنامهریزی است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران همچنین بر ضرورت انسجام، هماهنگی و برنامهریزی دقیق میان خادمان تأکید کرد و افزود: این همدلی و انسجام، رمز موفقیت موکبها در مسیر کربلاست و باید آن را در سالهای آینده نیز تقویت کرد.
