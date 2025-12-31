سعید شهند، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش محیط زیست در سیاست‌گذاری توسعه‌ای گفت: هیچ پروژه عمرانی، صنعتی یا توسعه‌ای در شهرستان ملارد بدون اخذ نظر و مجوز محیط زیست ابلاغ و اجرا نشده است.

وی افزود: محیط زیست یک موضوع حاکمیتی و وظیفه عمومی است که در اصل ۵۰ قانون اساسی به آن اشاره شده و یکی از ارکان اصلی تصمیم‌سازی در توسعه شهرستان به شمار می‌رود. توسعه بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، توسعه پایدار نیست.

شهند با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۴ استعلام زیست‌محیطی در حوزه‌های مختلف صنعتی، خدماتی و عمرانی بررسی شده، گفت: با ۱۲۵ مورد، معادل ۸۱ درصد، موافقت شده است. این نشان می‌دهد رویکرد محیط زیست، تقابل با توسعه نیست، بلکه حمایت از فعالیت‌های سازگار با ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی است.

رئیس محیط زیست ملارد افزود: در مواردی که ضوابط رعایت نشده یا فعالیت‌ها منجر به آلودگی شده است، ناگزیر به صدور اخطار، مخالفت با استعلام و معرفی به مراجع قضائی بوده‌ایم.

وی با اشاره به مخالفت با برخی طرح‌های صنعتی گفت: ۲۹ مورد مخالفت با استقرار یا توسعه واحدهای صنعتی بر اساس رده‌بندی زیست‌محیطی و میزان آلایندگی انجام شده است. توسعه واحدها تا رده سه زیست‌محیطی در داخل شهرک‌های صنعتی امکان‌پذیر است، اما واحدهای با رده آلایندگی بالاتر مشمول محدودیت‌های جدی هستند.

شهند در پایان تأکید کرد: محیط زیست مخالف تولید، اشتغال و توسعه نیست، اما اجازه نخواهیم داد توسعه صنعتی به قیمت آسیب به سلامت مردم و منابع طبیعی شهرستان ملارد تمام شود.