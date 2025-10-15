۴۳۴ نفر در اثر سانحه تصادف در آذربایجان غربی جان باخته اند

موسی ادیب فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در نیمه نخست سال جاری ۴۳۴ نفر در استان بر اثر وقوع تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند، افزود: از این تعداد ۱۱۶ نفر مربوط به ارومیه و خوی با ۵۴ نفر، نقده و مهاباد با ۳۸ نفر بیشتر آمار فوتی‌ها را داشته اند.

وی ادامه داد: در این مدت بر اثر تصادفات رانندگی ۸ هزار و ۳۲ نفر نیز مصدوم شده اند که از این تعداد ۵ هزار و ۷۳۸ نفر مرد و ۲ هزار و ۲۹۴ نفر زن بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی گفت: تعداد فوتی‌ها ۲۸۵ نفر در تصادفات برون شهری، ۲۵ نفر در تصادفات روستایی و ۸۵ نفر در تصادفات درون شهری جان خود را از دست داده اند.