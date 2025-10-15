به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز چهارشنبه در شورای اطلاعرسانی لرستان با اشاره به اهمیت روزافزون فضای مجازی در زندگی اجتماعی و اداری، بر لزوم ارتقای سواد رسانهای مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره امنیت روانی جامعه، اظهار کرد: امروز فضای مجازی به فضای واقعی بدل شده و انتشار اخبار نادرست، تحلیلهای غلط و اطلاعات تحریفشده میتواند موجب اضطراب، تردید و بیاعتمادی در جامعه شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ادامه داد: این مسئله همینقدر اهمیت دارد که امنیت مرزها و خانههای مردم و مسئولان موظف به صیانت از آن هستند.
روانشاد همچنین با اشاره به چالشهای اخیر در اطلاعرسانی دستگاهها در فضای مجازی، گفت: در ماههای اخیر شاهد بروز ابهامات و تناقضاتی در اطلاعرسانی برخی دستگاهها بودهایم که نشان میدهد مدیران نیازمند آموزشهای تخصصی در این حوزه هستند.
وی در ادامه خواستار تشکیل کمیتهای تخصصی ذیل شورای اطلاعرسانی با محوریت «امنیت روانی در فضای مجازی» شد و افزود: این کمیته باید بهصورت مستمر فعالیت کند و با مشارکت دستگاههای اجرایی، راهکارهای عملیاتی برای مقابله با تهدیدات روانی ناشی از فضای مجازی ارائه دهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، همچنین به وضعیت معیشتی رسانههای استان اشاره کرد و گفت: باتوجهبه نبود بخش خصوصی فعال در حوزه رسانه در لرستان، لازم است حمایتهای مالی از سوی دستگاههای دولتی صورت گیرد.
روانشاد، تأکید کرد: اعضای شورای اطلاعرسانی باید با اقشار مختلف جامعه از جمله هنرمندان، ورزشکاران، مداحان و فعالان فرهنگی ارتباط مؤثر برقرار کرده و با برگزاری دورههای آموزشی، سطح سواد رسانهای و آگاهی عمومی را ارتقا دهند.
