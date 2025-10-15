نمایش «سه رنگ اصلی» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای نمایش «سه رنگ اصلی» به نویسندگی سعید سالمی، کارگردانی روشنک بستانچی و تهیهکنندگی صدیقه صحت در سالن یک پردیس تئاتر شهرزاد تمدید شد.
در این نمایش، ۲۵ کودک و نوجوان با شرایط ویژه از جمله سندرمدان، اوتیسم، بیماری پروانهای، معلولیت جسمی - حرکتی و کوتاهقامتی حضور دارند.
نمایشنامه این اثر بهصورت تعاملی نوشته شده است و نویسنده با بهرهگیری از رؤیاها و روایتهای شخصی هرکدام از بازیگران، متنی نوشته که در آن، هر یک از کودکان روی صحنه حاضر شده و جهان، دغدغهها و رؤیاهایشان را همانطور که میبینند، با مخاطب به اشتراک میگذارند. درنهایت، این روایتها در قالب یک داستان، منسجم میشود.
بچههای گروه نمایش در زمانهای ابتدایی تمرین در سالهای گذشته، از مهارت بسیار پایینی برای حضور در تمرینها برخوردار بودند، اما حالا بعد از تمرینهای مستمر و حضور در اجراهای موفق، خودشان داوطلبانه برای انجام بسیاری از نقشها پیشقدم میشوند.
بستانچی، کارگردان این اثر با اشاره به اهمیت کار هنردرمانی «سایکودرام» برای افراد با نیازهای ویژه این نمایش را فرصت انتقال مفاهیمی چون صبر، عزتنفس، کاهش اضطراب اجتماعی، برقراری ارتباط و تعامل با جمع میداند.
وی افزود: مفاهیمی که نیاز است از اتاق درمان و بیان تئوری فراتر رفته و در عمل به بچهها منتقل شود. آنطور که تجربه کارکردن من با این کودکان نشان داده، هیچ هنری به اندازه تئاتر در این بچهها اثرگذار نبوده است. هدف ما جلب ترحم مخاطب نیست، بلکه نمایاندن توانمندیهای واقعی کودکان است.
سحر ترازی، محمدمهدی مصیبی، آرتین سررشتهداری، پویان پیک، انسیه میرامینی، یاسمین مهرافزون، درسا عابدی، یگانه فرجام، حسین بلوری، عبدالله عبدی، ملودی ایزدزاده، روسانا حمیدوند، شهاب زنگنه، مانلی حسینی، آریان فرشیزاده، محسن غفاری، امیرمحمد کیانی، نگار زرگرطالبی، مهرشاد آقامیری، وانیا عبرتی، ابوالفضل محمودیپور، مریم فیضالهی، امیرحسین ملکی، عسل سندانی، آرش ظلیپور و ژینا گرگانی گروه بازیگران این نمایش هستند.
نمایش «سه رنگ اصلی» پیش از این در آذر و دی ۱۴۰۳، روی صحنه رفته است شهریور و مهر ۱۴۰۴ نیز برای بار دوم، در ۲ روز پایانی هفته در سالن یک پردیس تئاتر شهرزاد، میزبان تماشاگران شد.
این نمایش برای ۲ روز پایانی هفته آخر مهر و ۲ روز پایانی هفته اول آبان، تمدید شد و علاقهمندان میتوانند بلیت این اثر را از سایت تیوال تهیه کنند.
نظر شما