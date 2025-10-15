به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری با اشاره به انتشار اخبار مربوط به ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز ۱۳ ساله توسط مدیر مدرسه، اظهار کرد: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شده و در صورت احراز اتهام، با مرتکبین مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی با تقبیح هرگونه تنبیه بدنی در محیط‌های آموزشی، بر عزم قوه قضائیه برای احقاق حقوق دانش‌آموز آسیب‌دیده و خانواده وی تأکید کرد و افزود: در صورت اثبات هرگونه آسیب جسمی یا روحی، دادگاه با عاملان این اتفاق برخورد جدی و قانونی خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه فرهنگیان نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارند، تصریح کرد: در هر ساختار گسترده‌ای امکان بروز تخلف وجود دارد، اما چنین اتفاقی در نظام آموزشی کشور پذیرفتنی نیست و هرگونه تخلف قطعاً مورد رسیدگی قانونی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است در روزهای اخیر، اخبار مربوط به ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه در قزوین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته و اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان نیز از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی موضوع و ارسال پرونده به هیئت تخلفات اداری خبر داده است.