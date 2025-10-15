  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

پرونده تنبیه بدنی دانش‌آموز قزوینی در دادسرا در حال بررسی است

پرونده تنبیه بدنی دانش‌آموز قزوینی در دادسرا در حال بررسی است

قزوین – دادستان قزوین از تشکیل پرونده قضایی در پی شکایت خانواده دانش‌آموزی که در یکی از مدارس استان مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بود، خبر داد و گفت: تحقیقات لازم در این زمینه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری با اشاره به انتشار اخبار مربوط به ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز ۱۳ ساله توسط مدیر مدرسه، اظهار کرد: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شده و در صورت احراز اتهام، با مرتکبین مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی با تقبیح هرگونه تنبیه بدنی در محیط‌های آموزشی، بر عزم قوه قضائیه برای احقاق حقوق دانش‌آموز آسیب‌دیده و خانواده وی تأکید کرد و افزود: در صورت اثبات هرگونه آسیب جسمی یا روحی، دادگاه با عاملان این اتفاق برخورد جدی و قانونی خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه فرهنگیان نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارند، تصریح کرد: در هر ساختار گسترده‌ای امکان بروز تخلف وجود دارد، اما چنین اتفاقی در نظام آموزشی کشور پذیرفتنی نیست و هرگونه تخلف قطعاً مورد رسیدگی قانونی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است در روزهای اخیر، اخبار مربوط به ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه در قزوین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته و اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان نیز از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی موضوع و ارسال پرونده به هیئت تخلفات اداری خبر داده است.

کد خبر 6623235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها