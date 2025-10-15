به گزارش خبرنگار مهر، احمد دیناری ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: همایش منطقه‌ای سرمایه‌گذاری استان در قالب ۱۵ بسته سرمایه‌گذاری و با حضور پنج استان منطقه برگزار می‌شود.

وی افزود: در حاشیه این همایش، نمایشگاه جانبی مینیمال نیز با رویکرد ارائه خروجی مطلوب در حوزه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان برپا خواهد شد.

دیناری ادامه داد: تورهای آشنایی سرمایه‌گذاران نیز در برنامه قرار دارد تا فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های استان از نزدیک آشنا شوند.

وی با اشاره به نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در معرفی ظرفیت‌های گردشگری تصریح کرد: این نهادها می‌توانند در افزایش درآمد پایدار حوزه گردشگری و میراث فرهنگی استان نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی همچنین از تدوین سرود گردشگری استان خبر داد و گفت: این سرود در قالب ویدئویی ۹۰ ثانیه‌ای و با هدف معرفی ظرفیت‌های استان تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون انجمن حرفه‌ای گردشگری در استان تأسیس نشده است، از راه‌اندازی این انجمن در آینده نزدیک خبر داد.

دیناری افزود: با توجه به جایگاه خراسان شمالی به‌عنوان مهد صنایع دستی، آثار تاریخی و فرهنگ کردی، این استان به‌عنوان شهر جهانی سفره کردی معرفی می‌شود.

وی همچنین از برگزاری داوری مهر اصالت در حوزه صنایع دستی استان در آبان‌ماه سال جاری خبر داد و گفت: در این ارزیابی، روستای دویدوخ به‌دلیل تولید قالی ابریشم دورو و روستای یکه‌صعود به‌دلیل ابریشم‌بافی، به‌عنوان روستاهای ملی صنایع دستی معرفی خواهند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: به‌زودی نمایشگاه دائمی صنایع دستی استان نیز برپا می‌شود تا بستری مناسب برای معرفی و فروش تولیدات هنرمندان بومی فراهم گردد.