به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مراسم چهرههای برتر ایرانمال در سه بخش فروشگاهها، واحدهای غذایی و کیوسکهای تجاری معرفی شدند و جایزه گرفتند.
ایران کتان؛ برند برتر ایران مال
لوح یادبود و تندیس زرین برند برتر ایرانمال در سال ۱۴۰۴ به عباس و ناصر کراچی صاحبان برند ایرانکتان تعلق گرفت.
جین وست، روژا، ذوالانواری، نوولاشال؛ برترین فروشگاهها
لوح یادبود برند برتر ایرانمال در سال ۱۴۰۴ در بخش فروشگاهها به نائف خردمند صاحب برند جین وست، محمدرضا پاکاریان برند روژا، حمیدرضا ذویالانواری برند ذوالانواری و میلاد روزبهانی صاحب برند نوولاشال تعلق گرفت.
هانی، بلک لانژ، نینه؛ برترین واحدهای غذایی
لوح یادبود برند برتر ایرانمال در بخش واحدهای غذایی به هانی، بلک لانژ و نینه تعلق گرفت. هاتف کبریتچی صاحب برند هانی، پوریا ترابی صاحب برند بلکلانژ و پیمان درودی صاحب برند نینه برای گرفتن لوح تقدیر به روی صحنه رفتند.
لوح یادبود و سکه بهار آزادی برای «مدیر نمونه واحد تجاری ایرانمال در سال ۱۴۰۴» سعید محمودی از برند هانی ناصر بَردن از برند جینوست تقدیم شد.
لوح یادبود برند برتر ایرانمال در بخش کیوسکهای تجاری هم به پگاه صفری واحد روژیا و بتول عسکرخانی واحد جزیره خوراکی اختصاص یافت.
چهار فصل زیبایی؛ جاذبههای ایرانمال؛ تابلوهای قبل و بعد
همچنین از آثار هنری ایرانمال که به اهتمام روابط عمومی این مجموعه آماده و منتشر شده است رونمایی شد.
دو کتاب «چهار فصل زیبایی» و «جاذبههای ایرانمال» و نه تابلوی قبل و بعد Before& After که به فرآیند ساخت قسمتهای مختلف ایرانمال توجه دارد این آثار بودند که در میان تشویق حضار و با حضور مدیران به نمایش در آمدند.
در این مراسم دکتر جمشید اقبالپور مدیر عامل ایرانمال در سخنانی ضمن قدردانی از تلاش شرکای تجاری موفقیت ایرانمال را در گرو همدلی و همراهی بخشهای مختلف دانست و بر افزایش این همکاریها تاکید کرد.
همچنین حمید بابایی نژاد مدیر نمایشگاه به عنوان نماینده شرکای تجاری ایرانمال همدلی موجود در میان قسمتهای مختلف ایرانمال را رمز موفقیت این مجموعه خواند و گفت: شرکای تجاری همه تلاش خود را برای بهرهوری حداکثری از امکانات موجود ایرانمال برای دستیابی به اهداف کلان این مجموعه انجام خواهند داد.
در این مراسم حجت اشرف زاده خواننده کشورمان هم با همراهی گروه ارکستر چند قطعه از آثار پر طرفدارش را به صورت زنده اجرا کرد که با استقبال حاضران روبرو شد.
