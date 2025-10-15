تولید مستند «نارکیس» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، تولید مستند «نارکیس» به کارگردانی زینب کریمی و تهیه‌کنندگی فاطمه احمدی همزمان با روز جهانی نابینایان (روز عصای سفید) به پایان رسید و آماده حضور در جشنواره «سینماحقیقت» شد.

این مستند روایتی است از زندگی نرگس دختری نابینای مادرزاد، شاعر و دکترای ادبیات فارسی که در شهرداری تهران به عنوان کارمند رسمی فعالیت می‌کند. نرگس برای برپایی کلاس زبان انگلیسی در یک مرکز نابینایان که به صورت خودگردان اداره می‌شود، تلاش فراوانی می‌کند اما مشکلات و موانع مسیر او را با چالش‌های عاطفی و روحی روبه‌رو می‌سازد.

«نارکیس» با نگاهی شاعرانه و انسانی، تلاشی است برای نمایش قدرت اراده و امید در برابر دشواری‌های زندگی و بازنمایی چهره‌ای متفاوت از نابینایان در جامعه امروز.

این مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه مستند به تولید رسیده است.