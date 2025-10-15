به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع به تلویزیون العربی اعلام کردند که مروان البرغوثی، اسیر بارز فلسطینی در معرض ضرب و شتم شدید اشغالگران قرار گرفته است.

این منابع بیان کردند: البرغوثی هنگام انتقال از زندان «ریمون» به زندان «مجدو» در اواسط سپتامبر مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است.

منابع مذکور افزودند که هشت نفر از نیروهای یگان موسوم به نحشون اسرائیلی مروان البرغوثی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گفته این منابع در نتیجه این ضرب و شتم وحشیانه، البرغوثی از هوش رفته و چهار دنده او شکسته شد.

از سوی دیگر یک اسیر فلسطینی تازه آزاد شده از بند رژیم صهیونیستی که نامش بنا به دلایل امنیتی فاش نشده است، به الجزیره اعلام کرد: مروان البرغوثی، از رهبران برجسته جنبش فتح، پس از یورش و ورود ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به سلولش در اواخر ماه گذشته، مورد شکنجه و ضرب و شتم شدید قرار گرفته و حتی دنده‌های او شکسته است.

خبرنگار الجزیره در رام الله گزارش داد که بن‌ گویر، البرغوثی و سایر زندانیان را تهدید کرده و آن‌ها را قاتلانی که هرگز از زندان خارج نخواهند شد، خطاب کرده است در حالیکه البرغوثی در پاسخ به بن گویر تاکید کرد: ما قاتل نیستیم و از حق ملت خود برای زندگی دفاع می‌کنیم.

اسیر آزادشده فلسطینی که در زمان وقوع حادثه در همان زندان البرغوثی نگهداری می شد، در اظهارات خود تصریح کرده است، به دنبال این مشاجره، البرغوثی از زندان ریمون به زندان مجدو منتقل شد و در حین این انتقال نیز مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است.

خانواده البرغوثی نگران اعدام او در داخل سلولش با دستور بن‌گویر هستند و از تغییر چهره، خستگی مفرط و گرسنگی و رنجی که او متحمل می‌شود، شگفت زده شده‌اند.

این در حالی است که عبدالله الزغاری، رئیس باشگاه اسیر فلسطین نیز اعلام کرد که البرغوثی از ابتدای جنگ علیه غزه تاکنون مورد حملات مکرر قرار گرفته است.

این حادثه بار دیگر نگرانی‌ها درباره شرایط غیرانسانی و امنیتی اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به ویژه اسیران بارز را تشدید کرده است.