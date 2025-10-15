بیش از ۲ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری عضو صندوق اعتباری هنر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید پوراحمدی عصر چهارشنبه در آئین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رویداد ملی «هفت بحر هنر» با هدف تجلیل و قدردانی از یک عمر تلاش و خدمت چهرههای نامدار، پیشکسوت و فعال در عرصه فرهنگ و هنر استان برگزار میشود، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری دیار زایش، پویش و غیرت و اهل کرم و بخشش است.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با ذکر اینکه نام چهارمحال و بختیاری مترادف با بام ایران است، ادامه داد: فرهنگ و هنر این خطه نیز همواره در نقطه تعالی قرار داشته و بزرگان اینجا سالیان متمادی در آسمان فرهنگ و هنر ایرانی درخشیدهاند.
پوراحمدی بیان کرد: امروز جمعیت زیادی از مردم برای تجلیل از بزرگان فرهنگ و هنر استان به اینجا آمدند و این بزرگان چراغ راه فرزندان این سرزمین هستند، فرزندانی که در آینده بر تارک ایران خواهند درخشید.
وی با قدردانی از مسئولان استانی برای برپایی این رویداد فاخر ملی، افزود: حضور در استانی که جمعیت زیادی از آن اهل فرهنگ هستند، مایه افتخار است و امروز ۲۷ استاد تجلیل میشوند که در مقایسه با ۱۲ استان دیگری که این آئین را برپا کردند، رقم قابل توجهی است.
پوراحمدی بیان کرد: بیش از ۲ هزار هنرمند چهارمحال و بختیاری عضو صندوق اعتباری هنر هستند و از خدمات متعدد این صندوق بهرهمند میشوند.
وی با تصریح اینکه بیش از ۸۰۰ هنرمند استان نیز از بیمههای تأمین اجتماعی صندوق استفاده میکنند، افزود: بیش از ۷۰۰ نفر نیز تحت پوشش بیمه درمان هستند و از طرحهای متعدد صندوق استفاده میکنند.
