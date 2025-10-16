به گزارش خبرگزاری مهر، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بیش از ۹۵ درصد نوسازی مسکن در کشور توسط مردم انجام میشود.
یدالله آقایی در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد افزود: طبق ماده ۴۹ برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، دو هدف کمی در زمینه بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری تعیین شده است؛ یکی کاهش سطح این بافتها و دیگری بازسازی بناهای واقع در این مناطق.
او تصریح کرد: عدد کمی تعیینشده برای نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کشور طی برنامه پنجساله هفتم، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است. شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در همین راستا، برنامهای پنجساله را تدوین کرده و برای هر سال سهم مشخصی در نظر گرفته است تا از طریق سیاستهای تشویقی و تسهیلگری، روند نوسازی در بافتهای فرسوده و مناطق حاشیهای را سرعت بخشد.
آقایی با تأکید بر اینکه نوسازی بافتهای فرسوده کشور مبتنی بر مردممحوری است، اظهار داشت: در سالنامههای آماری مرکز آمار ایران بهصراحت آمده که بیش از ۹۵ درصد نوسازی مسکن در کشور توسط مردم انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران بستههای مختلف تشویقی را برای تسهیل روند نوسازی تدوین کرده تا بتواند به مردم در تسریع این فرآیند کمک کند.
به گفته معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، برش برنامهای در نظر گرفتهشده برای سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد، تاکنون ۷۴ هزار و ۵۴۸ واحد معادل ۹۳ درصد تحقق یافته است.
نظر شما