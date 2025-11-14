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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۴

تردد عادی در راه‌ها؛ جاده چالوس بعدازظهر یکطرفه می‌شود

تردد عادی در راه‌ها؛ جاده چالوس بعدازظهر یکطرفه می‌شود

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: تردد در محور چالوس ـ کرج و آزادراه تهران ـ شمال به صورت دوطرفه در جریان است.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار داشت: تردد در محور چالوس کرج و آزادراه تهران شمال هم‌اکنون به صورت دوطرفه در جریان است.

وی با اشاره به حجم ترافیک این محور افزود: در محور چالوس، از محدوده سیاه بیشه به سمت میانک ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

صادقی همچنین وضعیت سایر محورهای استان را عادی اعلام کرد و گفت: تردد در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت عادی، روان و دوطرفه برقرار است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران درباره وضعیت جوی نیز تصریح کرد: تاکنون هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در محورهای استان گزارش نشده است.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه در راه‌های مازندران شروع شد صبح شنبه ادامه دارد و محور کندوان آزادراه تهران شمال در صورت بار ترافیکی از بعد از ظهر امروز با دستور پلیس راه یکطرفه می‌شود.

کد مطلب 6655288

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