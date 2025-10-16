خاتم از سایه محرومیت تا افق روشن توسعه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهرستان خاتم در جنوبی‌ترین بخش استان یزد واقع شده و به‌عنوان دروازه ورود استان به مناطق جنوبی کشور، از جایگاهی ویژه در نقشه جغرافیایی و اقتصادی یزد برخوردار است. این شهرستان که متشکل از دو بخش مرکزی و مروست و چندین دهستان و روستای پرجمعیت است، با اقلیم نیمه‌خشک اما حاصل‌خیز، از معدود نقاطی در استان به‌شمار می‌رود که هنوز کشاورزی در آن با طراوت و پویایی ادامه دارد.

خاتم را می‌توان «ریه سبز استان یزد» نامید؛ جایی که درختان انار، پسته و گردو در کنار مزارع گندم و جو چهره‌ای زنده به آن بخشیده‌اند. این شهرستان نه‌تنها از نظر کشاورزی، بلکه از لحاظ فرهنگی و تاریخی نیز دارای پیشینه‌ای درخشان است. آثار تاریخی متعددی همچون قلعه مروست، آسیاب‌های کهن، بناهای خشتی و مناطق طبیعی چشم‌نواز، خاتم را به مقصدی جذاب برای گردشگری داخلی تبدیل کرده است.

در سال‌های اخیر، این شهرستان بیش از گذشته در کانون توجه برنامه‌ریزان استانی قرار گرفته است. سفرهای متعدد مسئولان ارشد استان به خاتم، اجرای طرح‌های زیرساختی و توجه ویژه دولت به توسعه مناطق کمتر برخوردار، نشانه‌هایی از آغاز فصلی تازه در حیات این منطقه است.

به بهانه سفر استاندار و مدیران ارشد دولت چهاردهم در استان یزد به این شهرستان، به بررسی اولویت‌ها و دستاوردهای این سفر می‌پردازیم.

فرماندار خاتم: توسعه متوازن، نیازمند نگاه عادلانه به جنوب استان است

محمدحسین زارع، فرماندار شهرستان خاتم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خاتم دارای ظرفیت‌هایی بی‌بدیل در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و منابع انسانی است، گفت: در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در جهت توسعه متوازن استان یزد برداشته شده است، اما هنوز برخی مناطق از جمله خاتم، در حوزه زیرساخت‌های اساسی نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند.

وی با اشاره به موقعیت خاص خاتم در مسیر ارتباطی استان‌های یزد، فارس و کرمان افزود: راه‌های ارتباطی این شهرستان نه‌تنها برای مردم محلی، بلکه برای حمل‌ونقل کالا و تردد مسافران جنوب کشور اهمیت زیادی دارد. توسعه و بهسازی محورهای مواصلاتی از جمله جاده یزد – خاتم – شیراز و مسیرهای روستایی از اولویت‌های اصلی ماست.

زارع در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شهرستان، کشاورزی و باغداری است. محصولات پسته هرات و صیفی‌جات خاتم در سطح ملی شناخته شده‌اند. ما تلاش داریم با راه‌اندازی صنایع فرآوری و بسته‌بندی، از خام‌فروشی جلوگیری کنیم و زنجیره ارزش را در خود شهرستان کامل کنیم. این امر می‌تواند به اشتغال‌زایی گسترده و پایداری اقتصادی کمک کند.

وی همچنین در خصوص وضعیت بهداشت و درمان خاتم اظهار کرد: در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مردم دسترسی آسان‌تر به خدمات تخصصی درمانی است. احداث بیمارستان جدید خاتم و تجهیز مراکز درمانی از برنامه‌های در دست اجراست. در این زمینه همکاری دانشگاه علوم پزشکی یزد و وزارت بهداشت بسیار مؤثر بوده است.

فرماندار خاتم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش و اشتغال جوانان اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از جمعیت فعال خاتم را جوانان تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند. هدف ما ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص آنان است. توسعه مشاغل دانش‌بنیان، حمایت از طرح‌های فناورانه و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار شرکت‌های نوآور از محورهای اصلی برنامه شهرستان است.

زارع با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگی باید هم‌زمان با توسعه اقتصادی دنبال شود، افزود: خاتم از نظر فرهنگی و مذهبی دارای سرمایه‌های ارزشمندی است. فعالان فرهنگی، ائمه جمعه، روحانیون و نخبگان اجتماعی نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی دارند. تلاش داریم تا با حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، این ظرفیت‌ها را در مسیر تعالی اجتماعی به‌کار بگیریم.

وی در پایان اظهار داشت: هدف نهایی ما تحقق عدالت منطقه‌ای است. مردم خاتم باید احساس کنند در مسیر توسعه استان سهم عادلانه‌ای دارند. خاتم شایسته آن است که به یکی از قطب‌های توسعه‌یافته و پویا در جنوب کشور تبدیل شود.

استاندار یزد: خاتم، محور توسعه جنوب استان و حلقه اتصال پیشرفت است

محمدرضا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش راهبردی این منطقه در توسعه استان گفت: خاتم، نه‌تنها از نظر جغرافیایی بلکه از نظر اقتصادی، محور توسعه جنوب استان یزد محسوب می‌شود. نگاه دولت و مدیریت استان بر پایه توسعه متوازن است و خاتم یکی از نقاط تمرکز این سیاست است.

استاندار یزد افزود: در حوزه راه‌سازی، پروژه‌های مهمی در دست اجراست که با تکمیل آنها، دسترسی مردم و سرمایه‌گذاران به این منطقه تسهیل می‌شود. بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای نقش مستقیمی در رونق اقتصادی، جذب گردشگر و توسعه صنعتی دارد.

بابایی در ادامه به برنامه‌های استان برای تأمین آب پایدار در خاتم اشاره کرد و گفت: در مناطق جنوبی استان، آب به‌عنوان عامل کلیدی توسعه شناخته می‌شود. طرح‌های انتقال آب، اصلاح شبکه‌های آبیاری و استفاده از روش‌های نوین کشاورزی از جمله برنامه‌های در حال اجراست. هدف ما این است که تولید در بخش کشاورزی با صرفه‌جویی و بهره‌وری بالا همراه باشد.

استاندار یزد با تأکید بر ظرفیت گردشگری طبیعی و فرهنگی خاتم افزود: در کنار کشاورزی، باید گردشگری را به‌عنوان یک فرصت اقتصادی جدی در نظر گرفت. مناطق بکر طبیعی، جاذبه‌های تاریخی و مردم خون‌گرم خاتم، زمینه‌ای عالی برای جذب گردشگران داخلی و حتی بین‌المللی فراهم کرده است. حمایت از سرمایه‌گذاران در این حوزه در اولویت است.

وی همچنین از برنامه‌های حمایتی دولت برای اشتغال‌زایی سخن گفت و اظهار داشت: با هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تسهیلات متنوعی برای ایجاد مشاغل خرد، خانگی و دانش‌بنیان در خاتم در نظر گرفته شده است. توسعه صنایع کوچک و متوسط در کنار طرح‌های دامپروری و صنایع تبدیلی می‌تواند تحولی پایدار در منطقه ایجاد کند.

بابایی در پایان تأکید کرد: توسعه زمانی ماندگار است که مردم در آن نقش داشته باشند. مشارکت اجتماعی، همبستگی و همراهی مردم با مسئولان کلید موفقیت است. با نگاه عادلانه و برنامه‌ریزی دقیق، خاتم می‌تواند به الگویی از پیشرفت متوازن در جنوب کشور تبدیل شود.

خاتم در مسیر بیداری توسعه

شهرستان خاتم در سال‌های اخیر از سایه محرومیت به سمت افق روشن توسعه گام برداشته است. هم‌زمانی برنامه‌های استانی با اراده مردمی، نویدبخش آینده‌ای امیدبخش برای این منطقه است. توسعه کشاورزی نوین، رونق گردشگری بومی، ایجاد صنایع تبدیلی، گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و توجه به عدالت اجتماعی از محورهای اصلی رشد خاتم محسوب می‌شود.

بدون تردید، استمرار حمایت دولت و برنامه‌ریزی منسجم مسئولان استان یزد، می‌تواند خاتم را به یکی از نمادهای موفق «توسعه متوازن» در کشور تبدیل کند؛ شهری که در دل کویر، از امید و آبادانی می‌گوید و با اتکاء به همت مردم خود، مسیر پیشرفت را با گام‌های استوار ادامه می‌دهد.