درخواست بازرگانان عراقی برای تسهیل تردد در مرز قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده تجار و بازرگانان عراقی صبح پنجشنبه در نشست مشترک با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، که در حاشیه نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی و تولیدی استان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های مسئولان ایرانی اظهار کرد: استاندار کرمانشاه با رویکردی مثبت و همکاری نزدیک با فعالان اقتصادی، نقش مهمی در پیگیری و رفع مشکلات تجاری و مرزی میان دو کشور ایفا کرده‌اند.

وی افزود: دکتر حبیبی برادر و دوست صمیمی تجار عراقی است که همواره با حسن نیت و دلسوزی در مسیر گسترش همکاری‌های اقتصادی میان عراق و ایران گام برداشته است. وی تأکید کرد که این همراهی باعث تقویت اعتماد متقابل و تسهیل در تعاملات مرزی و تجاری شده است.

نماینده تجار عراقی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی، اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود موضوع تردد خودروهای شخصی تجار از مرز قصرشیرین و ورود به ایران از طریق منطقه آزاد بررسی و زمینه اجرای آن فراهم شود. وی افزود: اتاق بازرگانی اقلیم کردستان عراق نیز آمادگی دارد نامه‌ای رسمی برای تسهیل ورود خودروهای شخصی تجار به ایران صادر کند.

او در ادامه با تأکید بر لزوم تعامل مستمر و سازنده میان دو طرف گفت: تشکیل هیئتی مشترک از نمایندگان استان‌های عراق و کرمانشاه می‌تواند در حل مشکلات موجود در حوزه تجارت و بازرگانی مؤثر باشد. به گفته وی، شش نفر از اعضای کمیته مشترک از سوی رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان عراق تعیین شده‌اند تا همکاری‌های رسمی خود را با طرف ایرانی آغاز کنند.

این نماینده در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار حمایت‌های استاندار کرمانشاه و هماهنگی نهادهای مرتبط، روابط اقتصادی و تجاری میان دو ملت بیش از پیش گسترش یابد و زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود.