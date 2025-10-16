فرمانده جدید تیپ ۱۸ سپاه الغدیر یزد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه آئین تکریم و معارفه فرمانده تیپ الغدیر استان یزد با حضور جمعی مقامات لشکری و کشوری شد.

در این مراسم با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار نوری جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران و جمعی از فرماندهان نیروی زمینی سپاه، فرماندهان نظامی و انتظامی استان؛ سرهنگ پاسدار مهدی گنجی طی حکمی از سوی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان فرمانده جدید تیپ الغدیر منصوب گردید.

همچنین در این مراسم طی لوحی از سوی سرلشکر پاسدار محمد پاکپور از زحمات و تلاش‌های ارزشمند سردار سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی در دوران تصدی ایشان در تیپ الغدیر تقدیر به عمل آمد.