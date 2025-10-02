اکران دانشگاهی «ناتوردشت» شروع شد؛ رونمایی از تیزر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با نمایش فیلم سینمایی «ناتوردشت» در سینماهای سراسر کشور، اکران دانشگاهی این فیلم در دانشگاههای سراسر ایران با شروع سال تحصیلی آغاز شد.
همچنین از جدیدترین تیزر این اثر ملتهب اجتماعی که ساخت آن بر عهده هادی تیمورزاده است، رونمایی شد.
فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیهکنندگی مهدی فرجی، به یکی از اتفاقهای مهم اجتماعی ایران میپردازد؛ جایی که مردم تلاش میکنند تا دختر گمشده ایران را پیدا کنند و در این بین، رازهایی برملا میشود.
هادی حجازیفر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، با حضور افتخاری سعید آقاخانی و هنرمندی علی مصفا بازیگران این فیلم را تشکیل میدهند.
تشکلهای دانشجویی و علاقهمندان برای هماهنگی اکران دانشگاهی این فیلم میتوانند با شماره ۰۹۳۰۴۱۰۳۰۰۸ تماس یا از طریق درگاه اینترنتی https://esayar.ir اقدام به ثبت نام کنند.
«ناتوردشت» که در جشنواره فیلم فجر گذشته درمیان آثار برتر آرای مردمی این رویداد بود، محصول سازمان سینمایی سوره است و پخش آن توسط بهمن سبز در سینماها ادامه دارد.
