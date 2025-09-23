به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد جعفری صبح سهشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، ضمن تبریک این ایام و با توصیف این دوران به عنوان یک واقعه برجسته و مهم در تاریخ ایران اسلامی، بر ضرورت شناخت و معرفی صحیح آن به نسلهای آینده تأکید کرد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، گفت: درک جوانان از چگونگی عبور ملت ایران از جنگ تحمیلی، تضمینکننده مسیر آینده نظام و انقلاب خواهد بود.
سرهنگ جعفری با بیان اینکه دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه آزمونی بود که در آن ملت ایران در برابر جبهه گسترده نظام سلطه و استکبار ایستادگی کردند، ادامه داد: دشمن در هر دو نبرد با فرض ضعف ایران در محاسبات خود دچار اشتباه شد؛ قدرت بازدارندگی اسلامی، پاسخ نیروهای مسلح و انسجام ملی عواملی بودند که محاسبات دشمن را دگرگون کردند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیهالله (عج) شیراز درس مهم دفاع مقدس ۸ ساله را «قدرتسازی» عنوان کرد و افزود: آنچه میتواند دشمن را منصرف کند یا در صورت تعرض، پشیمان کند، قدرت و قدرتسازی است.
سرهنگ جعفری گفت: نتایج قدرتسازی را از ارتقای آمادگیها از دوران دشوار تأمین ابتداییترین تجهیزات تا دستیابی به بازدارندگی عملی را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم.
وی در ادامه سخنان خود از برگزاری ۱۲۳۵ برنامه متنوع در سطح پایگاهها، حوزهها و ناحیه مقاومت بقیهالله (عج) شیراز در هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۴ خبر داد و با اشاره به برگزاری برنامههایی همچون نمایشگاههای فرهنگی، همایشهای بصیرتی و تبیینی، رزمایشهای میدانی، یادواره شهدا، جشنوارههای فرهنگی و هنری، مسابقات ورزشی و برنامههای مرتبط با اقتصاد مقاومتی و محرومیتزدایی، اظهار امیدواری کرد که این برنامهها در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم مقام شهدا و مشارکت عمومی در پاسداشت ارزشهای اسلامی مؤثر واقع شوند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیهالله (عج) شیراز برنامههای شاخصی چون نمایشگاه اسوه در حرم احمد بن موسی (ع)، همایش ارکان مساجد، شبهای پرستاره در ارگ کریمخانی، رزمایش میراث ماندگار، جشنواره خاطرات سردار، همایش فعالان فضای مجازی، همایش طلایهداران امنیت، مسابقه فرمانده قهرمان، تور دوچرخهسواری سبز شهدا، همایش جانبازان و جانبرکفان، برنامههای جهاد تبیین، همایش زنان تاریخساز، محافل قرآنی، افتتاح پروژههای اشتغالزایی و عامالمنفعه و همایش نقش اصناف در دوران دفاع مقدس را از جمله این اقدامات و برنامهها در بزرگداشت هفته دفاع مقدس برشمرد.
