به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته صبح شنبه در نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: مجموعه تالار فرهنگی شهر سالهاست که چشمانتظار بهرهبرداری است و تکمیل آن میتواند به غنای زیرساختهای هنری استان و همچنین جذب گردشگران کمک شایانی کند. استان اردبیل با ظرفیتهای متنوع گردشگری نیازمند فضاهایی برای اجرای برنامههای فرهنگی و هنری متناسب با شأن مردم و جایگاه گردشگری منطقه است.
وی به موضوع مجوز اجرای موسیقی محلی در برنامههای هنری اشاره کرد و افزود: نبود مجوزهای لازم برای برگزاری برنامههای موسیقی بومی و محلی، در سالهای اخیر باعث ایجاد نارضایتی میان هنرمندان و مردم شده است.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به این مسئله، بر ضرورت اجرای یکسان و سراسری قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزهای هنری در کشور تأکید کرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین وسرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل «کمیته سینما و تئاتر» در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با کمک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، تلاش داریم تعامل، اتحاد و همدلی میان هنرمندان و نهادهای قانونگذار افزایش یابد و مسیر برای شکوفایی فعالیتهای هنری هموار شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژهای بزرگ در حوزه هنرهای نمایشی و سینما اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاههای ذیربط، نخستین شهرک سینمایی کشور در اردبیل ایجاد خواهد شد. این مجموعه با بهرهگیری از بهروزترین فناوریهای سینمایی و با اعتباری معادل یکهزار میلیارد تومان (یک همت) کلنگزنی میشود و میتواند تحولی اساسی در صنعت سینمای ایران رقم بزند.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پاسخ به این مطالبه نماینده اردبیل، بر ضرورت تخصیص اعتبارات ملی برای تکمیل تالار شهر تأکید کرد و گفت تلاش خواهد شد این پروژه در ردیف اولویتهای اعتباری قرار گیرد.
گفتنی است: سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اردبیل علاوه بر بررسی پروژههای عمرانی فرهنگی، فرصتی برای گفتوگو با اهالی فرهنگ و هنر این استان و آشنایی نزدیک با دغدغههای آنان بود. انتظار میرود با تحقق وعدههای مطرحشده در این نشست، مسیر توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری اردبیل شتاب بیشتری بگیرد.
نظر شما