به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر پنجشنبه در نشست ائمه جماعات دانشگاه‌های خراسان جنوبی بیان کرد: معلمان و اساتید به‌عنوان سنگربانان فرهنگی، نقش بسیار مهمی در هدایت انسان‌ها به سمت کمال و تعالی دارند.

وی ادامه داد: این مسوولیت تنها محدود به تعلیم علم نیست بلکه شامل تربیت اخلاقی و ایجاد بسترهایی برای رشد معنوی و اجتماعی انسان‌ها می‌شود.

آیت الله عبادی با اشاره به سلطه قدرت‌های استعماری غرب بر کشورهای اسلامی، اظهار داشت: این تمدن می‌تواند به‌عنوان یک الگوی اصلاحی و معنوی برای مقابله با فساد و بحران‌ها عمل کند.

وی با بیان اینکه درعصر کنونی، تمدن اسلامی باید به‌عنوان یک الگوی صحیح و جایگزین برای تفکرات فاسد و پوسیده‌ای که در غرب ترویج می‌شود، مطرح شود، گفت: همچنین تمدن اسلامی می‌تواند پادزهر فساد و وحشی‌گری‌های غرب باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نقش معلمان و اساتید را در شکل‌دهی به تمدن اسلامی کلیدی دانست و افزود: آنان به‌عنوان سنگربانان فرهنگی، مسئولیت هدایت انسان‌ها به سمت کمال و تعالی را بر عهده دارند.

وی با اشاره به مراسم اربعین حسینی به‌عنوان نماد همبستگی جهانی، بیان کرد: چنین حرکت‌هایی قدرت تمدن اسلامی در ایجاد وحدت میان انسان‌ها را نشان می‌دهد.

آیت الله عبادی با استناد به آیات قرآن، بر لزوم رشد استعدادهای الهی انسان برای رسیدن به کمال تاکید کرد و افزود: قرب به خداوند به معنای تجلی صفات الهی در اندیشه و عمل انسان است.